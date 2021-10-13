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Son dakika haber | Mersin merkezli dolandırıcılık operasyonunda 8 zanlı yakalandı - Son Dakika

Son dakika haber | Mersin merkezli dolandırıcılık operasyonunda 8 zanlı yakalandı

13.10.2021 13:05
Son dakika haber | Mersin merkezli dolandırıcılık operasyonunda 8 zanlı yakalandı

Son dakika haberlerine göre Mersin merkezli 4 ilde, internetten ilan verip yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin merkezli 4 ilde, internetten ilan verip yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, bir kişinin internet üzerinden dolandırıldığı iddiası üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, internet sitesinden ilan verip yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları belirlenen zanlıların Mersin, İstanbul, Tekirdağ ve Sivas'taki adreslerine operasyon düzenledi.

Yaklaşık 4 aylık teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda, 42 ilden 182 kişiyi dolandırdığı ve 68 müştekiden 1 milyon 100 bin lira haksız kazanç elde ettiği belirlenen 8 şüpheli yakalandı.

Zanlıların adreslerinde, 4 harici bellek, 4 dizüstü bilgisayar, 8 cep telefonu ve çok sayıda SIM kart ele geçirildi.

Emniyetteki sorgusu tamamlanan şüpheliler, adliye sevk edildi.

Siber Suçlarla Mücadele, Dolandırıcılık, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Mersin merkezli dolandırıcılık operasyonunda 8 zanlı yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | Mersin merkezli dolandırıcılık operasyonunda 8 zanlı yakalandı - Son Dakika
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