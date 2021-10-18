Son dakika haber! Numan Kurtulmuş: Özdemir Bayraktar geride çok değerli bir küresel marka bıraktı - Son Dakika

Mertcan ÖZTÜRK/ AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, MÜSİAD Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Kurtulmuş, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın vefatına ilişkin "Bayraktar İHA ve SİHA'ların uluslararası bir marka haline gelmesinde çok büyük emeği ve katkısı vardır. Büyük gönül insanı, fedakar bir dost ve saygıdeğer bir vatansever olduğuna buradan şehadet ederiz. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği (MÜSİAD) Genel Merkezi'ni ziyaret ederek, geçtiğimiz ay göreve başlayan MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı'ya hayırlı olsun dileklerini iletti. Kurtulmuş ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın vefatına ilişkin açıklamalarda da bulundu. Özdemir Bayraktar'ın, büyük gönül insanı, fedakar bir dost ve saygıdeğer bir vatansever olduğunu ifade eden Kurtulmuş, "Çok uzun yıllardır yakın dostluğumuz olan, siyasette aynı dönemde, ben il başkanı, kendisi de il müfettişi olarak Fazilet Partisi'nde çalıştığımız, çok değerli ağabeyim Özdemir Bayraktar Bey'in vefat ettiği haberini aldık. Bundan dolayı da derin bir teessür içindeyim. Kendisi gerçekten yıldız insanlardan birisiydi, coşkusu ve Türkiye sevdasıyla... Türkiye'nin sanayileşmesine vermiş olduğu önemle, özellikle yüksek teknolojilere yatırım yapılmasının ülkemizin bağımsızlığı ve geleceği için ne kadar önemli olduğunu bilen birisiydi. Kararlılığı ile bütün zorlukları aşarak, cesareti ve korkusuzluğuyla engellerin üstüne giderek Bayraktar İHA ve SİHA'ların uluslararası bir marka haline gelmesinde çok büyük emeği ve katkısı vardır. Büyük gönül insanı, fedakar bir dost, iyi bir gönül insanı ve saygıdeğer bir vatansever olduğuna buradan şehadet ederiz. Allah rahmet eylesin" dedi. Bayraktar'ın geride çok değerli bir küresel marka bıraktığını belirten Kurtulmuş, "Epey süredir ciddi bir kalp rahatsızlığıyla mücadele ediyordu. Geride çok değerli bir küresel marka bıraktı. Bu işin yeni nesil öncüleri olan çok değerli evlatlarını bıraktı. Yine sadece bir firma değil, T3 Vakfı gibi Türkiye'nin teknolojisini geliştirmek için canla başla çalışan ve hemen herkesin sevgisini saygısını kazanmış bir vakıf bıraktı. Makamı cennet olsun" ifadelerini kullandı.