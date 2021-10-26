Son dakika haber: Üniversite öğrencisi kızı öldüren sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlandı - Son Dakika

Antalya'da kayıp olarak aranırken ormanlık alanda cesedi bulunan Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldüren sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve çeşitli suçlardan 29 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Haytaoğlu'nu öldüren M.M.A. hakkında, "Kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, "Nitelikli cinsel istismar", "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve tehdit" ile "Hırsızlık" suçlarından 29 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Haytaoğlu'nun ablasının Konyaaltı ilçesinde bir kafede garson olarak çalışan kardeşinden haber alamaması üzerine kayıp başvurusunda bulunduğu belirtildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, benzin istasyonu güvenlik kamera görüntülerinde en son bir aracın içerisinde Haytaoğlu'nun görüldüğünün tespit edildiği kaydedilen iddianamede, araç sahibi M.M.A'nın kıza iş verme teklifinde bulunduğu, bu şekilde tanıştıkları, olay günü beraber eve gittikleri ve sabah uyandığında kızın evde olmadığı şeklinde ifade verdiği aktarıldı.

Yaşadığı sitenin güvenlik kamera görüntülerinde ise sanığın birkaç kez elinde valizle binaya girip çıktığı belirtilen iddianamede, sanığın 30 Temmuz'da ikametinden sürekli bir şeyler taşıyıp aracına yüklediğinin görüldüğü bildirildi.

Güvenlik kamera görüntülerinin sanığa sorulması üzerine itirafta bulunduğu bilgisine yer verilen iddianamede, eve gittiklerinde üstünü örtmek isterken Haytaoğlu'nun bağırdığını, susturmak istediği sırada boğarak öldürdüğü vurgulandı.

Sanığın parçaladığı cesedi, ormanlık alana attığı belirtildi.

Antalya'da 28 Temmuz'dan beri kızlarından haber alamayan Haytaoğlu ailesinin durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirmesinin ardından arama çalışması başlatılmış, genç kızın cesedi Varsak ormanlık alanında gömülmüş halde bulunmuştu. Gözaltına alınan M.M.A, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. Haytaoğlu'nun cenazesi, 4 Ağustos'ta Kadirli ilçesindeki törenin ardından toprağa verilmişti.