Son dakika haberi: Adana'da MHP'li meclis üyesine silahlı saldırı düzenleyen zanlı, 5 sene sonra yakalandı - Son Dakika

Şüphelinin, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda aracıyla seyir halinde olduğunu tespit eden ekipler harekete geçti. Polis, aracını durdurduğu Erdal S.'yi etkisiz hale getirip, gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 2016 yılında Çukurova Belediyesi'nin MHP'li meclis üyesi İsmail Hakkı Gözübatık'a düzenlenen silahlı saldırıyı düzenlediği öne sürülen Erdal S.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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