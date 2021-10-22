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Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu, SK E&C ve Daelim şirketlerinin yöneticileriyle görüştü - Son Dakika

Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu, SK E&C ve Daelim şirketlerinin yöneticileriyle görüştü

22.10.2021 09:57
Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu, SK E&C ve Daelim şirketlerinin yöneticileriyle görüştü

Son dakika haberler... Güney Kore'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu SK E&C ve Daelim şirketlerinin yöneticileriyle görüştü.

Güney Kore'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu SK E&C ve Daelim şirketlerinin yöneticileriyle görüştü.

Görüşmeye dair sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Güney Kore ile mega projeler konusunda işbirliğimiz sürüyor. 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu projesini üstlenen konsorsiyumun ortaklarından Daelim ve SK şirketlerinin yöneticileriyle görüştük" ifadelerini kullandı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Kore, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu, SK E&C ve Daelim şirketlerinin yöneticileriyle görüştü - Son Dakika


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