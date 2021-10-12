BURSA'nın Kestel ilçesinde bir fabrikada meydana gelen patlamada 1 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı.

Kestel Barakfaki mevkiinde tekstil ve deri yardımcı kimyasalları üretimi yapılan fabrikada öğle saatlerinde bir patlama meydana geldi. Henüz sebebi bilinmeyen patlama sonrası yangın çıktı. Olayda ilk belirlemelere göre 1 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi de yaralandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangının söndürürken, patlamanın sebebini belirlemek için inceleme başlatıldı.