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Son dakika haberi! Hatay'da kaçakçılık operasyonu - Son Dakika

Son dakika haberi! Hatay'da kaçakçılık operasyonu

13.10.2021 12:06
Son dakika haberi! Hatay'da kaçakçılık operasyonu

Son dakika 3. sayfa haberi: Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da bin 24 paket kaçak tütün, 7 bin 60 adet tütün mamulü ve bandrol, 52 bin adet boş makaron ele geçirildi.

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da bin 24 paket kaçak tütün, 7 bin 60 adet tütün mamulü ve bandrol, 52 bin adet boş makaron ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri Antakya'da bulunan 3 işyeri ve 1 depoda kaçak tütün ve mamulleri olduğu bilgisini aldı. İşyeri ve depoda yapılan aramada bin 24 paket tütün, 7 bin 60 adet tütün mamulü ve bandrol, 52 bin adet boş makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli T.S. hakkında adli işlem yapıldı. - HATAY

Son dakika haberi! Hatay'da kaçakçılık operasyonu

Kaçakçılık, Antakya, Tütün, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Hatay'da kaçakçılık operasyonu - Son Dakika


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