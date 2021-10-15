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Son dakika haberi! Husumetlisi, Uğur'u lokantada yemek yerken öldürdü - Son Dakika

Son dakika haberi! Husumetlisi, Uğur'u lokantada yemek yerken öldürdü

15.10.2021 12:20
Son dakika haberi! Husumetlisi, Uğur'u lokantada yemek yerken öldürdü

Gelen son dakika haberine göre İZMİR'in Ödemiş ilçesinde Mustafa D. (36), husumetli olduğu Uğur Uysal'ı (28) lokantada yemek yerken pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde Mustafa D. (36), husumetli olduğu Uğur Uysal'ı (28) lokantada yemek yerken pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Jandarmaya teslim olan Mustafa D.'nin 10 gün önce Uysal tarafından dövüldüğü öne sürüldü.

Ödemiş'te yaşayan Mustafa D., sabah saatlerinde, kırsal Kaymakçı Mahallesi'ndeki lokantada, aralarında husumet olan ve kendisi gibi günlük işlerde çalışan Uğur Uysal'ın yemek yediğini fark etti. Lokantanın yan tarafındaki kapıdan içeri giren Mustafa D., elindeki pompalı tüfeği Uysal'a doğrultup, ateşledi. Uysal, kanlar içinde oturduğu yerden düşerken, restorandaki panik anlarında Mustafa D. ise kaçtı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Uysal'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarma ve savcının incelemesinin ardından Uysal'ın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Mustafa D. ise bir süre sonra jandarmaya gidip, teslim oldu.

Öte yandan Uğur Uysal'ın, 10 gün önce Mustafa D.'yi dövdüğü ileri sürüldü. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika haberi! Husumetlisi, Uğur'u lokantada yemek yerken öldürdü

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Husumetlisi, Uğur'u lokantada yemek yerken öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Husumetlisi, Uğur'u lokantada yemek yerken öldürdü - Son Dakika
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