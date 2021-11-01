Son dakika haberi: İzmir'de bir kişi otomobilde silahla vurulmuş halde ölü bulundu - Son Dakika

Çiftçilik yapan Erdem Kaynak'a (33) ait olduğu tespit edilen ceset, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Çömlekçi Mahallesi Gözdebaba mevkisinde park halindeki otomobilde bir kişinin hareketsiz bulunduğu ihbarı üzerine belirtilen adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bakan Soylu: Dünyanın her yerine yardım ulaştırdık, birileri gibi Angelina Jolie fotoğrafı üzerinden 'mış gibi yapıyor' olmadık