Üye Girişi
Son dakika haberi: Karslı çocukların 'Noel Baba'ları - Son Dakika

Son dakika haberi: Karslı çocukların 'Noel Baba'ları

12.10.2021 11:02
Son dakika haberi: Karslı çocukların 'Noel Baba'ları

Son dakika habere göre KARS'ta 3 yıldır sosyal medya üzerinden topladıkları oyuncakları köylerde yaşayan çocuklara dağıtan Fatih Taş ve arkadaşları, sevindirdikleri küçüklerin 'Noel Baba'ları oldu.

KARS'ta 3 yıldır sosyal medya üzerinden topladıkları oyuncakları köylerde yaşayan çocuklara dağıtan Fatih Taş ve arkadaşları, sevindirdikleri küçüklerin 'Noel Baba'ları oldu. Valiliğin izniyle başlattıkları 'Bir oyuncak da sen ver' kampanyasında topladıkları oyuncakları, otomobillerine yükleyip köylere götürdüklerini söyleyen Taş, "Kars'taki 382 köyün yaklaşık 180'ine ulaşarak çocuklara oyuncak hediye ettik" dedi.

Kentte bir grup gönüllü genç, 'Bir oyuncak da sen ver' kampanyasında, "Çocuk gülerse dünya güler, oyuncaksız köy çocuğu kalmasın" sloganıyla sosyal medya üzerinden yürüttükleri çalışmalarda, merkez ve ilçelere bağlı köylere giderek çocuklara oyuncak dağıtıyor. Valilik izniyle bu kez Arpaçay ilçesinin Gülyüzü, Taşbaşı ve Akçakale köylerine giden Taş ve arkadaşları, yanlarındaki oyuncakları, muhtarlar ve ailelerin de desteğiyle çocuklara dağıtıp sevinçlerine ortak oldu.

'KARS'TA 108 KÖYE ULAŞTIK'"Bugüne kadar Kars'taki 382 köyün yaklaşık 180'ine ulaşarak çocuklara oyuncak hediye ettik" diyen Fatih Taş, şunları söyledi: "Amacımız çocuklar mutlu olsun. 'Bir oyuncak da sen ver' ailesi olarak bu sayfayı gönüllüler oluşturmakta. Biz köy köy gezip çocuklara oyuncak, şeker gibi şeyler dağıtıp orada güzel etkinlikler yapıyoruz. Bugün de çocuklarla çok güzel bir şekilde sohbet ettik, onlara öğütler verdik, sonra oyuncakları dağıttık. Amacımız, Kars'ta hiçbir şekilde oyuncaksız çocuk bırakmamak. 'Çocuk gülerse dünya güler, oyuncaksız çocuk kalmasın' sloganlarıyla bu projeyi yürütmekteyiz. Elimizden geldiği kadarıyla her şeyi yapmaya çalışacağız, amacımız çocuklar mutlu olsun."'HERKESİN DESTEĞİNİ BEKLİYORUZ'Gönüllülerden Fatmanur Yemenoğlu ise çocuklarla vakit geçirmenin ve mutluluklarına ortak olmanın 'çok güzel bir duygu' olduğunu ifade etti. Daha fazla çocuğun mutluluğu için herkesin destek vermesi gerektiğini belirten Yemenoğlu, "Çocuklara, oyuncağın yanında kırtasiye malzemesi, mont, bot gibi ihtiyaçlarını da karşılıyoruz. Bugün de üç köye gittik. Burada çocuklarla balonlar şişirdik, oyunlar oynadık yine çok güzel bir gün geçirdik. Herkesin buraya destek olmalarını bekliyoruz" diye konuştu.

Gülyüzü köyünden Cevdet Taşlıova da çocuklara oyuncak dağıtılmasının kendilerini de çok mutlu ettiğini söyleyerek, "Bugün köye gelip çocuklara oyuncak hediye ederek onları mutlu eden herkese çok teşekkür ediyoruz. Köy köy gezip oyuncak hediye eden gençleri canı gönülden tebrik ediyorum" dedi. Oyuncaklarını alan ve hoşça vakit geçiren çocuklar da kendilerine hediyeler veren ağabey ve ablalarına teşekkür etti.


Son dakika haberi: Karslı çocukların 'Noel Baba'ları
Son dakika haberi: Karslı çocukların 'Noel Baba'ları
Son dakika haberi: Karslı çocukların 'Noel Baba'ları
Son dakika haberi: Karslı çocukların 'Noel Baba'ları
Son dakika haberi: Karslı çocukların 'Noel Baba'ları

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Karslı çocukların 'Noel Baba'ları - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kansere karşı yeni silah! Deney sırasında iki ilacı birleştiren doktorlar çıkan sonuçla havalara uçtu 10:58 Kansere karşı yeni silah! Deney sırasında iki ilacı birleştiren doktorlar çıkan sonuçla havalara uçtu Kızı 2 günde 2 ameliyat olan Mehtap Taşkıran 10:55 Kızı 2 günde 2 ameliyat olan Mehtap Taşkıran "Çocuğum ölecek" deyip Sağlık Bakanlığı'ndan yardım istedi Letonya zaferimiz Almanya'da manşet oldu: Kuntz'u, Burak Yılmaz kurtardı 10:50 Letonya zaferimiz Almanya'da manşet oldu: Kuntz'u, Burak Yılmaz kurtardı
Alo 182 üzerinden hastane randevusu alamıyorlar! Mağdur vatandaşlar isyan etti 10:44 Alo 182 üzerinden hastane randevusu alamıyorlar! Mağdur vatandaşlar isyan etti Türk SİHA'sı talebi artıyor! Doğu Afrika ülkesi Ruanda, 12 adet almak için görüşmelere başladı 10:35 Türk SİHA'sı talebi artıyor! Doğu Afrika ülkesi Ruanda, 12 adet almak için görüşmelere başladı Poyraz Karayel'in kameramanını bıçaklayarak öldüren şahsın ifadesi ortaya çıktı:1 gün cesetle kaldık 10:28 Poyraz Karayel'in kameramanını bıçaklayarak öldüren şahsın ifadesi ortaya çıktı:1 gün cesetle kaldık
Picasso'nun 118 yıllık sırrı ortaya çıktı! Tablonun içine çıplak kadın figürü saklamış 10:16 Picasso'nun 118 yıllık sırrı ortaya çıktı! Tablonun içine çıplak kadın figürü saklamış Son Dakika: 9 lira eşiğini geçen dolar, 9,02 ile rekorunu güncelledi 09:26 Son Dakika: 9 lira eşiğini geçen dolar, 9,02 ile rekorunu güncelledi

Son Dakika Haberleri
10:57 Elektriğe yüzde 40-45 bandında zam istiyor! Dernek başkanı, enerji sektöründeki artan maliyetleri sebep gösterdi
10:49 Letonya zaferimiz Almanya'da manşet oldu: Kuntz'u, Burak Yılmaz kurtardı
10:47 Mars'ta yapılan keşif dünyayı heyecanlandırdı! Toprakta uzaylılara ait olduğu düşünülen izler ortaya çıktı
10:44 Alo 182 üzerinden hastane randevusu alamıyorlar! Mağdur vatandaşlar isyan etti
10:41 AK Parti, "Siyasi cinayetler konusunda kaygım var" diyen Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi: Ahlaki olmayan bir tavır
10:35 Türk SİHA'sı talebi artıyor! Doğu Afrika ülkesi Ruanda, 12 adet almak için görüşmelere başladı
10:27 Ebrar Karakurt ortalığı ayağa kaldırdı! Son dakika golüne kendine has tarzıyla çılgınlar gibi sevindi
10:16 Picasso'nun 118 yıllık sırrı ortaya çıktı! Tablonun içine çıplak kadın figürü saklamış
10:14 Zeytin ağaçları yüzünden kardeşini öldüren zanlı duruşmada: Pişmanım, keşke ben ölseydim
10:03 TRT yorumcusu canlı yayında gözyaşlarına engel olamadı! Yürekleri paramparça etti
Görevli TRT Spor ekibi bile maçı izleyemedi! Son anlarda bakın neler yaşandı Görevli TRT Spor ekibi bile maçı izleyemedi! Son anlarda bakın neler yaşandı         
11:00
Elektriğe yüzde 40-45 bandında zam istiyor! Dernek başkanı, enerji sektöründeki artan maliyetleri sebep gösterdi Elektriğe yüzde 40-45 bandında zam istiyor! Dernek başkanı, enerji sektöründeki artan maliyetleri sebep gösterdi         
10:57
Çıntar mantarının fiyatını duyan ormana koşuyor Çıntar mantarının fiyatını duyan ormana koşuyor         
10:53
Mars'ta yapılan keşif dünyayı heyecanlandırdı! Toprakta uzaylılara ait olduğu düşünülen izler ortaya çıktı Mars'ta yapılan keşif dünyayı heyecanlandırdı! Toprakta uzaylılara ait olduğu düşünülen izler ortaya çıktı         
10:48
AK Parti, AK Parti, "Siyasi cinayetler konusunda kaygım var" diyen Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi: Ahlaki olmayan bir tavır         
10:41
Ebrar Karakurt ortalığı ayağa kaldırdı! Son dakika golüne kendine has tarzıyla çılgınlar gibi sevindi Ebrar Karakurt ortalığı ayağa kaldırdı! Son dakika golüne kendine has tarzıyla çılgınlar gibi sevindi         
10:28
Uludağ'dan akan dereden servet yağıyor: Kaynağına denk geldiğimizde günde 15 gram altın Uludağ'dan akan dereden servet yağıyor: Kaynağına denk geldiğimizde günde 15 gram altın         
10:24
TRT yorumcusu canlı yayında gözyaşlarına engel olamadı! Yürekleri paramparça etti TRT yorumcusu canlı yayında gözyaşlarına engel olamadı! Yürekleri paramparça etti         
10:03
Son Dakika: KOM'dan, 28 ilde 20 suç örgütü ve 235 şüpheliye yönelik Çekirge operasyonu Son Dakika: KOM'dan, 28 ilde 20 suç örgütü ve 235 şüpheliye yönelik Çekirge operasyonu         
09:09
Eski CHP'li vekil, parti içindeki son durumu değerlendirdi: Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı benimsenmiş durumda Eski CHP'li vekil, parti içindeki son durumu değerlendirdi: Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı benimsenmiş durumda         
08:41
Mehmet Ceyhan'dan önemli çağrı: Artık devletin ek önlemler alma zamanı geldi Mehmet Ceyhan'dan önemli çağrı: Artık devletin ek önlemler alma zamanı geldi         
08:05
Ceren Moray'dan, Nihal Yalçın'a tepkileri gündem olan Tamer Karadağlı'ya tepki geldi Ceren Moray'dan, Nihal Yalçın'a tepkileri gündem olan Tamer Karadağlı'ya tepki geldi         
08:04
Arka Sokaklar'ın Hüsnü'sü Özgür Ozan'ın eşini ilk defa görenler şaşkınlık yaşadı Arka Sokaklar'ın Hüsnü'sü Özgür Ozan'ın eşini ilk defa görenler şaşkınlık yaşadı         
07:15
Letonya galibiyeti sonrası Rıdvan Dilmen'den TFF'ye çağrı: Hemen değişsin Letonya galibiyeti sonrası Rıdvan Dilmen'den TFF'ye çağrı: Hemen değişsin         
01:02
Letonya maçı öncesi Yusuf, Rıdvan'ın boğazına yapıştı! Gerçek saniyeler sonra anlaşıldı Letonya maçı öncesi Yusuf, Rıdvan'ın boğazına yapıştı! Gerçek saniyeler sonra anlaşıldı         
21:46
Nihal Yalçın'ın konuşması sırasında yaptığı mimiklerle tepki çeken Tamer Karadağlı'ya Bahçeli'den destek Nihal Yalçın'ın konuşması sırasında yaptığı mimiklerle tepki çeken Tamer Karadağlı'ya Bahçeli'den destek         
21:05
Resmi araçta, kadına saatlerce tecavüz ettikleri iddiasıyla yakalanan iki zabıta görevlerinden açığa alındı Resmi araçta, kadına saatlerce tecavüz ettikleri iddiasıyla yakalanan iki zabıta görevlerinden açığa alındı         
17:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2021 11:06:38. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Karslı çocukların 'Noel Baba'ları - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement