Karşı yönden gelen tıra çarpmak istemeyince şarampole böyle uçtu - Son Dakika

Karşı yönden gelen tıra çarpmak istemeyince şarampole böyle uçtu

Sivas'ta hızla giden otomobil sürücüsü tıra çarpmamak isteyince direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole uçtu, o anlar kameraya yansıdı.

SİVAS - Sivas'ta hızla giden otomobil sürücüsü tıra çarpmamak isteyince direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole uçtu, o anlar kameraya yansıdı.

Kaza geçtiğimiz günlerde Sivas'ın İmranlı ilçesi Kanlıarmut mevkiinde bulunun bir dinlenme tesisi otoparkında meydana geldi. İddialara göre ismi öğrenilemeyen 34 PN 2030 plakalı Renault marka aracın sürücüsü hızla dinlenme tesisinin otoparkına girdi. O sırada karşı yönden gelen plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen tıra çarpmamak isteyen otomobil sürücüsü, duramayınca direksiyon hakimiyetini kaybedip şarampole uçtu. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Durumun fark edilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.