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Son dakika haberi! Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

Son dakika haberi! Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

27.10.2021 10:37
Son dakika haberi! Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Edinilen son dakika haberine göre ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 375 borda numaralı savaş gemisi 'Dmitry Rogachev', Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 375 borda numaralı savaş gemisi 'Dmitry Rogachev', Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden saat 08.20'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 375 borda numaralı savaş gemisi 'Dmitry Rogachev', boğazın manevra yapılması en güç noktası Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 10.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı. Gemiye, Türk Sahil Güvenlik botları eşlik etti.


Son dakika haberi! Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son dakika haberi! Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son dakika haberi! Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son dakika haberi! Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son dakika haberi! Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son dakika haberi! Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son dakika haberi! Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son dakika haberi! Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son dakika haberi! Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son dakika haberi! Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika
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