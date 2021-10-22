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Son dakika haberi: Tokat'ta kamyonet takla attı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberi: Tokat'ta kamyonet takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

22.10.2021 20:34
Son dakika haberi: Tokat'ta kamyonet takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haber: TOKAT'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonetin takla atarak tarlaya devrildiği kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

TOKAT'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonetin takla atarak tarlaya devrildiği kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Tokat- Almus karayolu Bakımlı köyü yakınlarında yaşandı. Almus ilçesinden Tokat'a dönen Fikret Özkan yönetimindeki 31 KAU 28 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Takla atan araç yolun yan tarafındaki tarlaya yuvarlandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada Yusuf Üzen (22) olay yerinde yaşamını yitirirken, araç sürücüsü Fikret Özkan ve Musa Güler ise yaralandı. Yaralılar ambulansla Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Kamyonette bulunanların özel bir telekomünikasyon şirketinde altyapı işçisi oldukları öğrenildi. Kazayı haber alan şirket şefi Mehmet Özçelik, olay yerinde hayatını kaybeden Yusuf Üzen'in başında bir süre gözyaşı döktü. Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Yusuf Üzen'in cesedi otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Son dakika haberi: Tokat'ta kamyonet takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberi: Tokat'ta kamyonet takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberi: Tokat'ta kamyonet takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberi: Tokat'ta kamyonet takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberi: Tokat'ta kamyonet takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberi: Tokat'ta kamyonet takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberi: Tokat'ta kamyonet takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Tokat'ta kamyonet takla attı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika


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