Son dakika haberi... Trabzon'da apart daireleri ve otellere yönelik operasyonda 15 zanlı yakalandı - Son Dakika

Trabzon'da, otel ve apart dairelerine yönelik operasyonda, uyuşturucu ve fuhuş suçlarından 15 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ortahisar, Akçaabat ve Arsin ilçelerinde hizmet veren apart daireleri ve otellere yönelik, göçmen kaçakçılığı, kimlik bildirme kanuna muhalefet ve fuhuşla mücadele kapsamında operasyon düzenledi.

Bu kapsamda, 6 otel ve 16 apart dairesinde yapılan incelemede, 1 otel ve 3 apart dairesinin sahiplerine, 88 bin 840 lira idari ceza uygulandı.

Ayrıca 66 gram esrar ve 5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen operasyonda, "uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak" ile "fuhşa teşvik ve aracılık" suçlarından 15 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri devam ediyor.