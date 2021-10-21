Son dakika haberi: Trabzon'da sağlık çalışanı Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti - Son Dakika

KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde tedavisine başlanan ve durumu ağırlaşan Taflan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun "Ziyaretler için benden izin aldı" sözleriyle ilgili konuştu: Parti terbiyemiz böyle