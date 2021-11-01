Annesine mesaj atan adamı öldürdü - Son Dakika

- Annesine mesaj atan adamı öldürdü

Annesine mesaj atan ve kendisine silah doğrultan kişiyi öldürdüğünü belirten genç jandarmaya teslim oldu

SİVAS - Sivas'ta annesine mesaj atan ve kendisine silah doğrultan kişiyi öldürdüğünü belirten genç jandarmaya teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre olay bugün akşam saatlerinde Sivas'ın Suşehri İlçesi Camili Köyünde meydana geldi. Y.İ.D. isimli 18 yaşındaki genç aynı köyde ikamet eden Y.Y.'yi (29)annesi ile mesajlaşması ve kendisine silah doğrulttuğu gerekçesi ile tabanca ile vurduğunu belirterek teslim oldu. Vucüdunun çeşitli yerlerinden kurşunlanan Y.Y.'nin olay yerinde öldüğü anlaşılırken Y.İ.D. gözaltına alındı. Cinayetin işlendiği yerde yapılan incelemede her iki şahsa ait oldukları düşünülen iki adet tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.