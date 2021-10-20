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Son dakika haber | BAKAN KARAİSMAİLOĞLU ULAŞIM VE ALTYAPI YATIRIMLARI BİZE AYRI BİR HEYECAN VERİYOR - Son Dakika

Son dakika haber | BAKAN KARAİSMAİLOĞLU ULAŞIM VE ALTYAPI YATIRIMLARI BİZE AYRI BİR HEYECAN VERİYOR

20.10.2021 17:52

Son dakika gündem haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bafra Otogar Farklı Seviyeli Kavşağı'nın açılışını yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bafra Otogar Farklı Seviyeli Kavşağı'nın açılışını yaptı. Bakan Karaismailoğlu, açılıştaki konuşmasında Hükümetlerimiz döneminde kara yolu, hava yolu, demir yolu, deniz yolu ve haberleşme yatırımlarına büyük önem gösteriyor, altyapı ve üstyapı çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Bütün yatırımlarımızı 'büyük ve güçlü Türkiye' hedefiyle hayata geçiriyor, ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında konumlandırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızda sadece bugünü değil geleceği de düşünerek hareket ediyoruz. Ülkemiz, dünyanın üretim üslerinden biri olma yolunda hızla ilerlerken, bizler de Türkiye'nin küresel bir lojistik merkez olması, yabancı yatırımcıların ülkemize daha rahat ve güvenilir bir şekilde yatırım yapabilmesi için gerekli alt ve üstyapı yatırımlarımızı bir bir hayata geçiriyoruz. Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bu yatırım ve kalkınma hamlesini ise ülke sathına yaymaya, bütünsel kalkınma hedefimiz doğrultusunda her ilimizin, artan refahtan pay almasına büyük özen gösteriyoruz. Bu motivasyonla AK Parti hükümetleri döneminde, 2003-2021 yılları arasında ülkemizdeki ulaşım ve haberleşme yatırımları için 1 trilyon 119 milyar liranın üzerinde harcama gerçekleştirdik dedi.

'FİBER OPTİK ALTYAPIYI GENİŞLETECEĞİZ'

Yatırımlar içinde 689,2 milyar lirayla kara yollarının yüzde 62'lik önemli bir orana sahip olduğunu belirten Karaismailoğlu, Hükümetlerimiz döneminde ülke genelinde, 22 bin 238 kilometre bölünmüş yol yaptık. 2003 yılı öncesi mevcut 6 bin 101 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağımızı, 28 bin 339 kilometreye çıkardık. Sadece 6 şehir birbirine bölünmüş yolla bağlı iken bunu 77 ile çıkardık. 1714 kilometre olan otoyol uzunluğumuzu, 3 bin 532 kilometreye ulaştırdık. Önümüzdeki dönemde karayollarına ilişkin hedeflerimizi de şöyle tespit ettik. Bölünmüş yol uzunluğumuzu 29 bin 500 kilometrenin üzerine çıkaracağız. Otoyol uzunluğumuzu 3 bin 840 kilometreye ulaştıracağız. Bitümlü sıcak kaplamalı yol uzunluğumuzu 38 bin 650 kilometreye yükselteceğiz. Tünel uzunluğunu 720 kilometreye çıkaracağız. Bütün bunları yaparken, kara yollarımızın fiber optik altyapısını çok daha genişleterek akıllı hale getireceğiz diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, konuşmasına şöyle devam etti

Sadece belli bölgeler ya da şehirlerimizin değil, her ilimizin kalkınması için yatırımlarımızı ülke sathına yayıyoruz. Cumhuriyet döneminde hiçbir hükümetin göstermediği fakat Anadolu'muzun bu kadim ve güzel şehri Samsun'un fazlasıyla hak ettiği ihtimamı göstererek, şehrimize 19 yılda ulaşım ve iletişim harcamaları için 10 milyar 282 milyon liradan fazla yatırım yaptık. 2003 yılında Samsun'da sadece 120 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 310 kilometreye çıkardık. İl genelindeki 808 kilometrelik yol ağının yüzde 38'i bölünmüş yol standardındadır. Samsun'u bölünmüş yollarla Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop'a bağladık. 2003-2021 yılları arasında Samsun il genelinde 235 kilometre bitümlü sıcak kaplamalı yol yaptık. 2'si çift tüp tünel olmak üzere toplam uzunluğu 2 bin 235 metre olan 22 tünel yaptık. Bunun yanında toplam uzunluğu 14 bin 193 metre olan 113 köprüyü tamamladık. 1993-2003 arasında kara yolları adına Samsun'a sadece 701 milyon liralık yatırım yapılmışken hükümetlerimiz döneminde bu miktarı iki kat artırarak, 9 milyar 147 milyon liraya çıkardık. Samsun'da devam eden 10 kara yolu yatırımının toplam proje tutarı, 9 milyar 147 milyon lirayı aşıyor. Kızılırmak Havzası'nın bereketli topraklarında yer alan Bafra, tarım ve tarıma dayalı sanayisi ile Samsun'un göz bebeğidir. Her geçen gün artan organize sanayi yatırımları ilçenin büyümesine ciddi katkılar sağlıyor. Gelişen sanayi ile birlikte artan araç ve yaya trafiği, Samsun-Sinop transit trafiğini daraltıyor; yoğunluk, Bafra içerisindeki trafiğinde de bunaltıyordu. Bugün açılışın yapacağımız Bafra Otogar Farklı Seviyeli Kavşağı hem Samsun-Sinop transit geçişini rahatlatacak ve hem de Bafra şehir içi trafiğine nefes aldıracak. Milletimize faydalı olmanın ne demek olduğunu, yaşadığınız heyecandan anlıyoruz.

Son dakika haber | BAKAN KARAİSMAİLOĞLU ULAŞIM VE ALTYAPI YATIRIMLARI BİZE AYRI BİR HEYECAN VERİYOR
Son dakika haber | BAKAN KARAİSMAİLOĞLU ULAŞIM VE ALTYAPI YATIRIMLARI BİZE AYRI BİR HEYECAN VERİYOR
Son dakika haber | BAKAN KARAİSMAİLOĞLU ULAŞIM VE ALTYAPI YATIRIMLARI BİZE AYRI BİR HEYECAN VERİYOR
Son dakika haber | BAKAN KARAİSMAİLOĞLU ULAŞIM VE ALTYAPI YATIRIMLARI BİZE AYRI BİR HEYECAN VERİYOR
Son dakika haber | BAKAN KARAİSMAİLOĞLU ULAŞIM VE ALTYAPI YATIRIMLARI BİZE AYRI BİR HEYECAN VERİYOR
Son dakika haber | BAKAN KARAİSMAİLOĞLU ULAŞIM VE ALTYAPI YATIRIMLARI BİZE AYRI BİR HEYECAN VERİYOR
Son dakika haber | BAKAN KARAİSMAİLOĞLU ULAŞIM VE ALTYAPI YATIRIMLARI BİZE AYRI BİR HEYECAN VERİYOR

Togo Cumhuriyeti, Yatırım, Türkiye, Bafra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | BAKAN KARAİSMAİLOĞLU ULAŞIM VE ALTYAPI YATIRIMLARI BİZE AYRI BİR HEYECAN VERİYOR - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | BAKAN KARAİSMAİLOĞLU ULAŞIM VE ALTYAPI YATIRIMLARI BİZE AYRI BİR HEYECAN VERİYOR - Son Dakika
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