Son dakika haberleri: Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 13 zanlı yakalandı - Son Dakika

Baskın yapılan adreslerde yapılan aramada, 44,89 gram metafetamin, 81,83 gram esrar ve 0,47 gram eroin ele geçirildi.

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