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Son dakika... IB Öğretmenliği Sertifika Programı, uluslararası öğretmenlik yetkinliği kazandırıyor - Son Dakika

Son dakika... IB Öğretmenliği Sertifika Programı, uluslararası öğretmenlik yetkinliği kazandırıyor

06.10.2021 09:57
Son dakika... IB Öğretmenliği Sertifika Programı, uluslararası öğretmenlik yetkinliği kazandırıyor, System.String[]

Son dakika haberi: Yeditepe Üniversitesi tarafından düzenlenen International Baccalaureate (IB- Uluslararası Bakalorya) Öğretmenliği Sertifika programıyla, sorgulayan ve araştıran yeni nesil öğretmenlerin yetiştirilmesi hedefleniyor.

Yeditepe Üniversitesi tarafından düzenlenen International Baccalaureate (IB- Uluslararası Bakalorya) Öğretmenliği Sertifika programıyla, sorgulayan ve araştıran yeni nesil öğretmenlerin yetiştirilmesi hedefleniyor. Programdan mezun olan öğrenciler, uluslararası öğretmenlik yetkinliği kazanıyor.

Yeditepe Üniversitesi,Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşe Akyel'in girişimiyle,Uluslararası Bakalorya Organizasyonu (IBO) tarafından akredite edilerek dünya genelinde IB Diploma Programı (IBDP) Öğretmenliği Sertifika Programını yürüten üniversitelerden biri oldu.  Uluslararası geçerliliği olan sertifika programıyla, genç öğretmen adaylarının milli değerlerden ödün vermeden farklı kültürlere açık olan öğretmen adayları olarak yetişmeleri hedefleniyor. Programa katılanlar; uluslararası bilinç, yaratıcılık, etkinlik ve topluma hizmet çalışmaları, bitirme tezi projesi ve bilgi kuramı gibi temel içerikleri olan dersler bazında eğitim görecek. Eğitici eğitimi olarak da adlandırılabilecek programa, Ocak 2022'den itibaren başvuru yapılabilecek.

IB OKULLARINDA STAJ İMKANI

Programa ilişkin detaylar hakkında bilgi veren IB Öğretmenliği Sertifika Programı Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Öykü Dulun, alınan akreditasyon kapsamında öğretmenlere de hizmet içi sertifika programı sunduklarını belirtti.

Yeditepe Üniversitesi olarak hedeflerinin 2022 yılında lisans öğrencilerine bu programı sunabilmek olduğuna dikkat çeken Dulun, "Eğitim fakültemizde öğrenim görmekte olan İngilizce ve matematik öğretmenlerimiz 2022 yılının başından itibaren bu programa dahil olabilecekler. Bu program kapsamında genç öğretmen adaylarımızın hem milli değerlerimizden ödün vermeden hem de farklı kültürlere açık olan öğretmen adayları olarak yetişmelerini hedefliyoruz. Programımız kapsamında adaylarımız IB okullarında staj imkanı bulacaklar. Aynı zamanda bu staj imkanlarıyla beraber kendilerini çok yönlü donatabilecekler. Kendi öğretimleri üzerinde araştırma yaparak da sorgulayan ve araştıran yeni nesil öğretmenler olmalarını hedeflemekteyiz" diye konuştu.

PROGRAM 14 HAFTA SÜRÜYOR

Dulun, "Lise öğrencilerinin almakta olduğu IB diploma programı,öğrencilerin, eleştirel düşünebilen, sorgulayan, araştırabilen ve öz düzenleme becerileri yüksek hayat boyu öğrenen bireyler haline gelmelerine yardımcı olan bir programdır. Böylesine prestijli bir programda ders verebilme yetkinliğine sahip olacak öğretmen adaylarının yetiştirilmesi hedefleniyor.Hizmet içinde olan öğretmenlere sunmakta olduğumuz program 14 hafta sürüyor. Lisans öğrencilerimize sunacağımız program ise bir nevi yan dal programı olarak yürütülüyor" dedi.

ULUSLARARASI GEÇERLİLİĞİ OLAN DİPLOMA

Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Hülya Kılıç ise programla öğrencilerin uluslararası geçerliliği olan bir diplomaya sahip olacaklarına dikkat çekti.

IB Diploması ile mezun olan lise öğrencilerinin yurt dışında eğitim görebildiklerine, ayrıca Türkiye'de de bazı üniversitelerde bazı derslerden muaf olduğuna vurgu yapan Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok avantajlı bir diploma programı.  Üniversitemizde öğrencilerimize yönelik verdiğimiz IB Diploma Programı Öğretmenliği Sertifika programının Matematik öğretmenlerine artısı ise şu şekilde; biz artık lisans programında bu öğretmen sertifikasını vermeye başlayacağız. Böylelikle mezunlarımız uluslararası diploma veren okullarda öğretmen olarak çalışabilecekler, aynı zamanda diplomaları uluslararası alanda geçerli olacak.İş olanakları olarak öğretmen adaylarımıza daha fazla fırsat veriyor. Ülkemizde bu tarz programlara ilgi giderek artmakta, önceden sadece özel okullarda IB Diploma programlarını görüyorduk ama artık devlet okullarında da bu program çok yaygın bir şekilde uygulanıyor. Bu da mezunlarımızın hem devlet okullarında hem de özel okullarda iş bulma olanağını yükseltecektir."

ELEŞTİREN, SORGULAYABİLEN ÖĞRENCİLERİN YETİŞTİRİLMESİ HEDEFLENİYOR

"Bu programda eleştirebilen, düşünebilen, sorgulayabilen, problem çözebilen öğrencilerin yetiştirilmesi hedefleniyor" diyen Kılıç, "Programda öğretmen adayları da kendilerinin bu becerilerini geliştirme aynı zamanda öğrencilerin de bu becerilerini ve diğer matematiksel düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik ne tür etkinlikler yapabileceğini öğrenme ve uygulama fırsatı bulacaklar. Dolayısıyla bu da kendi mesleki gelişimlerine de katkıda bulunacak.Günümüzde son zamanlarda öne çıkan öğretmen rollerinden bir tanesi olan öğretim tasarımcısı rolünün de ne demek olduğu,matematiğin öğrenilmesi ve öğrencilerin matematiksel düşünme becerilerini geliştirilmesi için nasıl bir öğretim tasarımı yapılması gerektiğini öğrenme ve uygulama fırsatı da bulacaklar" ifadelerini kullandı.

ÖĞRETMENLERİN 21'İNCİ YÜZYIL BECERİLERİNE SAHİP OLMASI GEREKİYOR

Yeditepe Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Evrim Eveyik Aydın ise, programa ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Uluslararası Bakalorya Programı araştırma ve sorgulama odaklı, öğrenciler arasında iş birliği ve ekip çalışmasını destekleyen, bireysel ve kültürel farklılıklara değer veren bu anlamda kapsayıcı ve farklı hedefleri gerçekleştirebilmesi için öğrencilere farklı öğrenme olanakları sağlayan bir öğretim anlayışı benimsemektedir. Bu öğretim anlayışı içinde öğrenciler eleştirel düşünebilen, sosyal dil becerileri gelişmiş,iletişim becerileri gelişmiş, öğrenmeyi bilen bireyler olarak yetişirler. Bunlar 21'inci yüzyıl becerileri. Biz öğretmenler de bu becerilere sahip bireyleri topluma kazandırmakla yükümlüyüz. Bunun için de öncelikle öğretmenlerin bu beceriye sahip olması gerekiyor."

YARATICI VE SORGULAYICI BAKIŞ AÇISI KAZANDIRMA HEDEFİ

İngilizce Öğretmenliği programında verilen bütün derslerde öğrencilerin yalnızca dil becerilerini ve alan bilgilerini geliştirmeyi değil, yaratıcı ve sorgulayıcı bir bakış açısı kazandırmayı hedeflediklerini belirten Aydın, "Lisans öğrencilerimizin de bu programdan yararlanmasını hedeflemekteyiz. Onlar lisans diplomalarıyla anaokulundan liseye her aşamada öğretmenlik yapabilirler ama diploma programı olan okullarda, bu programlarda öğretmenlik yapabilmeleri için bu sertifikaya ihtiyaçları var" dedi.


Yeditepe Üniversitesi, İngilizce, Öğretmen, Lisans, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... IB Öğretmenliği Sertifika Programı, uluslararası öğretmenlik yetkinliği kazandırıyor - Son Dakika


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