İzmir'in Konak ilçesinde evde bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kültür Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda Baran S'yi (23) göğüs ve boyun bölgesinden bıçaklanmış halde hastaneye getiren ve polis ekiplerince gözaltına alınan 2 kişi, emniyetteki ifadelerinde olayı H.A'nın yaptığını iddia etti.

Olayın ardından kaçtığı belirlenen H.A, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından Baran S'yi hastaneye getiren 2 arkadaşı serbest bırakıldı. Cinayet şüphelisi H.A. ise sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olay

İzmir'in Konak ilçesi Kültür Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda dün 8 katlı binanın 7'nci katında alkol alan Baran S. ile bir grup arkadaşı henüz belirlenemeyen nedenle tartışmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Baran S, göğüs ve boyun bölgesinden bıçaklanmıştı.

Arkadaşları tarafından taksiyle Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine götürülen Baran S, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Baran S'yi hastaneye getiren 2 şüpheli gözaltına alınmıştı.