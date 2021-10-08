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Son dakika... ŞEHİT PİYADE SÖZLEŞMELİ ER ÖZKÖSE, TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika

Son dakika... ŞEHİT PİYADE SÖZLEŞMELİ ER ÖZKÖSE, TOPRAĞA VERİLDİ

08.10.2021 17:55

Gelen son dakika haberlerine göre SURİYE'de Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristlerin roketatarlı saldırısında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Tayfun Özköse'nin (24) cenazesi, memleketi Samsun'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

SURİYE'de Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristlerin roketatarlı saldırısında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Tayfun Özköse'nin (24) cenazesi, memleketi Samsun'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

Suriye'nin El-Bab bölgesinde görevli olan Piyade Sözleşmeli Er Tayfun Özköse, dün nöbet tuttuğu esnada terör örgütlerince düzenlenen roketatarlı saldırıda şehit oldu. Şehit Özköse için memleketi Samsun'un Tekkeköy ilçesinde tören düzenlendi. Törene şehidin babası Musa, annesi Saniye, kardeşleri Tuğba ve Arda Özköse, sözlüsü Fatma Duman, Vali Zülkif Dağlı, askeri erkan ve çok sayıda kişi katıldı. Şehidin annesi Saniye Özköse, fotoğrafını öptüğü oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Ocak ayında nişan yapmak için hazırlık yaptığı öğrenilen şehit Tayfun Özköse, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Son dakika... ŞEHİT PİYADE SÖZLEŞMELİ ER ÖZKÖSE, TOPRAĞA VERİLDİ
Son dakika... ŞEHİT PİYADE SÖZLEŞMELİ ER ÖZKÖSE, TOPRAĞA VERİLDİ
Son dakika... ŞEHİT PİYADE SÖZLEŞMELİ ER ÖZKÖSE, TOPRAĞA VERİLDİ
Son dakika... ŞEHİT PİYADE SÖZLEŞMELİ ER ÖZKÖSE, TOPRAĞA VERİLDİ
Son dakika... ŞEHİT PİYADE SÖZLEŞMELİ ER ÖZKÖSE, TOPRAĞA VERİLDİ

Suriye, Samsun, Piyade, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... ŞEHİT PİYADE SÖZLEŞMELİ ER ÖZKÖSE, TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika


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