Son dakika! Trafik cezasını duyan yaşlı adam hastanelik oldu - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, trafik ekiplerince durdurulan motosikletin sürücüsü, ceza miktarını duyunca fenalık geçirdi. Tansiyonu yükseldiği için ambulansla hastaneye kaldırılan sürücüye bin 300 TL ceza kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde sürücülere yönelik uygulama yaptılar. Uygulama sırasında plakasız motosiklet durduruldu. Yapılan incelemede, motosikletin "çekme belgeli" olduğu tespit edildi. Sürücü Cemalettin E'ye (53) bin 300 TL ceza kesildi. Ceza miktarını duyan sürücü, fenalık geçirdiğini söyleyerek yere oturdu. Tansiyonunun çıktığını, kendisini iyi hissetmediği söyleyen sürücüye, polis ekipleri yardım etti. Su ikram edilen sürücü, polis ekiplerinin yardımıyla 112 ambulansına alındı. Hastaneye sevk edilen sürücü, tedavinin ardından taburcu edildi. Motosiklet, çekici yardımıyla otoparka çekildi. - BURSA