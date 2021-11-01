TRT Çocuk 13. yaşına yeni logo, kurumsal kimlik ve ekran görselleriyle giriyor.

Kurumdan yapılan açıklamada, kanalın pedagojik denetimden geçirilen içerikleri, mobil oyun ve uygulamaları, beyaz perdedeki başarısı, sosyal medyadaki gücü ve okurlarının ellerinden düşürmediği dergisiyle daima çocukların sevgisini kazandığı belirtildi.

TRT Çocuk'un yayın hayatına başladığı 1 Kasım 2008'den bu yana farklı içeriklerle çizgi film yelpazesini genişlettiği aktarılan açıklamada, kanalın bugünden itibaren değişen yeni logosu, ekran tasarımı ve çizgi filmlerinin yeni bölümleriyle izleyicinin beğenisine sunulduğunu belirtildi.

Açıklamada, ekran tasarımının hazırlık sürecinde çocukların mutluluğunun öncelendiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Tüm çocukların penceresinden bakabilmek için yaş grupları, kendine özgü ilgi, merak, ihtiyaç ve pedagojik gelişim düzeylerine göre belirlendi ve renk paletleri dahil tüm detaylar üç gruba ayrıldı. Kimlik oluşturulurken 'arkadaş ol', 'gelişimi destekle' ve 'harekete geç' mottoları benimsendi. Temel eğitim, sanat, fantastik, bilim ve teknoloji, spor, müzik, macera, oyun, deney, keşif, komedi, doğa ve tarih alanları için ayrı ayrı düzenlenen çalışmalar bugün itibarıyla TRT Çocuk ekranında yerini aldı."

Sevilen çizgi filmler yeni bölümleriyle izleyicilerle buluşacak

"Z Takımı", "Bulmaca Kulesi", "Aslan", "Doru", "Pırıl", "Kaptan Pengu ve Arkadaşları", "Maysa ve Bulut", "Elif ve Arkadaşları", "Doğa Dedektifleri Ege ile Gaga" ve "Erdem" isimli çizgi filmlerin yeni serüvenleriyle TRT Çocuk ekranında izleyicileriyle buluşacağı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"TRT Çocuk izleyicileri, 'Z Takımı'nın portal yolculuğundan uzayda aşçılık maceralarına, satranç turnuvalarından futbol maçlarına kadar çıktığı her serüvende kahramanlara eşlik edecek. Çocuklar ve ebeveynler tarafından ilgiyle takip edilen kanal, Ege ile Gaga çizgi filminin devamı niteliğinde hazırlanan 'Doğa Dedektifleri Ege ile Gaga'yı da ekrana getirecek.

Kitapların macera dolu dünyasına adım atan Erdem'in hikayesinde ise Erdem, Ördek ve Zepi yıldızlar arası seyahatlerden denizlerin en dibine, en doğudan en batıya giderek her bölüm bambaşka bir serüvene koşacaklar. Sevilen kahramanların yeni maceraları bugünden itibaren çocuklarla buluşacak."

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı da TRT Çocuk'un 13. yaşı dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Yediden yetmişe herkesin sevdiği içerikleri, dergisi, kitapları, lisanslı ürünleri, mobil oyunları ve uygulamaları ile TRT'nin en değerli markalarından birisi olan TRT Çocuk, 13'üncü yaşına yeni logosu, yeni görselleri ve yepyeni bölümlerle giriyor."