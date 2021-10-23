Süt fiyatlandırmada yeni dönem başlıyor - Son Dakika

Sütte yeni dönem başlıyor.
Avrupa uyum yasaları çerçevesinde süt, artık kalitesine göre fiyatlandırılacak.
Pilot bölge olarak ise Bursa'nın Yenişehir ilçesi seçildi.
Ses//00: 37-00: 49 Yenişehir İznik Süt Üreticileri Birliği Başkanı Nazif Tuna, uygulamaya ilişkin bilgiler verdi.
Ses//01: 14-01: 26 NAZİF TUNA - YENİŞEHİR İZNİK SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ BAŞKANI
Alınan numuneler İlçe Tarım bakanlığına gönderilecek.
Ses//01: 28-01: 42
Uygulama şimdilik Bursa'nın tamamı, Adapazarı ve Bilecik ilinin tamamını kapsayacak.
Kaynak: İHA
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