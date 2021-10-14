Tacikistan'da 500 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Tacikistan'da emniyet birimlerinin düzenlediği operasyonda 500 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Duşanbe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, emniyet birimleri tarafından başkent Duşanbe'de düzenlenen operasyonda sınır ötesi uyuşturucu kaçaklığı yapan çetenin çökertildiği belirtildi.

Aralarında bir Özbek vatandaşının da bulunduğu 7 kişiden oluşan çete üyelerine yönelik operasyonda 500 kilogram uyuşturucunun ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, kaçakçıların Afganistan'dan temin ettikleri uyuşturucuyu Tacikistan üzerinden Bağımsız Devletler Topluluğu ve Avrupa ülkelerine ulaştırmayı amaçladıkları vurgulandı.

Açıklamada ayrıca çete üyelerine ait çok sayıda gayrimenkul ve binek araca el konulduğu aktarılırken, soruşturma başlatıldığı ve büyük miktarda uyuşturucu kaçırma ve yasa dışı yollarla kazanç elde etme gibi ithamlarla suç duyurusunda bulunulduğu ifade edildi.

Afganistan'da üretilen uyuşturucunun önemli bir kısmı, Tacikistan'ın da aralarında bulunduğu Orta Asya ülkeleri üzerinden yasa dışı yollarla Rusya ve Avrupa ülkelerine götürülüyor. Ülkede geçen sene 2,5 ton uyuşturucu ele geçirilmişti.