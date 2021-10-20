Tam Sana Göreyim Filmi - Son Dakika

Alma bilimsel çalışmalarına devam etmek için patronun isteği üzerine ilginç bir deneye katılmayı kabul eder. Deney de şudur; tamamen kendi zevklerine ve karakterine göre kodlanmış yapay zekaya sahip robot Tom ile 3 hafta geçirmesi gerekmektedir. Alma, sadece onu mutlu etmek için tasarlanan bu robota başlarda pek ısınamasa da hayatının aşkını mı bulmuştur aslında?
Yönetmen: Maria Schrader
Senaryo: Maria Schrader, Jan Schomburg
Oyuncular: Maren Eggert, Sandra Hüller, Dan Stevens, Hans Löw
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Ich bin dein Mensch (I'm Your Man)
Yapımcı Firma: 0
Yapım Yılı: 2021
Vizyon Tarihi: 29.10.2021
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Kaynak: InterSinema.com
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