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AFYONKARAHİSAR - Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Işıkgece, Gıda Güvenirliliği Çalıştayı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR - Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Işıkgece, Gıda Güvenirliliği Çalıştayı'nda konuştu Açıklaması

22.10.2021 14:38

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, "Nüfus artışına besin ve gıdayı yetiştirebilmek için 2050 yılında şu anki üretimden yüzde 65 daha fazlası yapılması gerekli. Aksi takdirde nüfusu doyuramadan açlığa neden olabilecek bir tabloya doğru gidiyoruz.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, "Nüfus artışına besin ve gıdayı yetiştirebilmek için 2050 yılında şu anki üretimden yüzde 65 daha fazlası yapılması gerekli. Aksi takdirde nüfusu doyuramadan açlığa neden olabilecek bir tabloya doğru gidiyoruz." dedi.

Işıkgece, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Gıda Kontrol Uygulama ve Araştırma Merkezi'nce kentteki termal bir otelde düzenlenen Türkiye'de Gıda Güvenirliliği Çalıştayı'nda, gıda konusunda dünyadaki tüketim hızının sürekli arttığını söyledi.

Gelecek kuşakların mirasının tüketildiğini dile getiren Işıkgece, şöyle konuştu:

"Dünya ülkelerine bakıldığında 52 ülkede gıda sıkıntısı bulunuyor. Açlık sınırında bir çok ülkemiz var. 928 milyon yetersiz beslenen kişi var. 1 milyar insan yoksulluk sınırında ve 45 ülke de su sıkıntısı çekiyor. Buna karşılık da 810 milyon insan obez, aşırı tüketiyor. 12 milyon hektar tarım arazisi yok oluyor. Ekstra binalaşma ve nüfus artışı bütün bunlara ortam sağlıyor. Bir taraftan erişimde problem var, bir taraftan da üretilerek sokağa atılan, doğru düzgün tüketilmeyen ve çok fazla tüketildiği için obeziteye doğru giden çarpık bir düzen var."

Işıkgece, 2050 yılında dünya nüfusunun 10 milyar, Türkiye'nin ise 105 milyon olmasının beklendiğini vurguladı.

Dünya nüfusunun her geçen yıl arttığını anlatan Işıkgece, şunları kaydetti:

"Nüfus artışına besin ve gıdayı yetiştirebilmek için 2050 yılında şu anki üretimden yüzde 65 daha fazlası yapılması gerekli. Aksi takdirde nüfusu doyuramadan açlığa neden olabilecek bir tabloya doğru gidiyoruz. Bu anlamda Türkiye, çok şanslı bir konumda. İklim özellikleri, endemik bitki çeşitliliği, coğrafi özellikleri ve en önemlisi lojistik açıdan taşımacılıkta dünyanın yüzde 40'ına 4 saatlik uçuş mesafesinde bir konumda bulunuyor. Bunu avantaja çevirmek hepimizin elinde. Yeterli ve güvenli gıda aslında en büyük soru işareti oluşturuyor. Çünkü, yeni nesillerin sağlıklı, güvenli gıdaya ulaşabilmeleri ve bunları zincirin hiç kopmadan sürdürebilir olması bizim için çok önemli."

Işıkgece, gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığının yaptığı çalışmaları ve denetim faaliyetlerini anlattı.

Vali Gökmen Çiçek de Afyonkarahisar'ın Türkiye'nin gıda başkenti ve deposu olduğunu vurgulayarak, "Osmanlı döneminden itibaren Afyonkarahisar, İstanbul'u ve büyükşehirleri besleyen bir şehrimiz. İstanbul'un tükettiği etin büyük bir kısmı Afyonkarahisar'dan gitmektedir. Türkiye yumurta üretiminin yüzde 25'i burada. Vişne, kiraz, haşhaş ve sayamayacağım pek çok ürünümüz, yine sucuk, kaymak ve bal gibi... Dolayısıyla bu çalıştayın Afyonkarahisar'da yapılması da çok önemli." dedi.

Programda, Afyonkarahisar milletvekilleri Veysel Eroğlu, İbrahim Yurdunuseven ve AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Karakaş, günün anısına Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Işıkgece'ye sertifika takdim etti.

Programa, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, daire müdürleri, akademisyenler, siyasi parti temsilcileri ve davetliler katıldı.

Çalıştay, 2 gün boyunca devam edecek.

AFYONKARAHİSAR - Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Işıkgece, Gıda Güvenirliliği Çalıştayı'nda konuştu Açıklaması
AFYONKARAHİSAR - Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Işıkgece, Gıda Güvenirliliği Çalıştayı'nda konuştu Açıklaması
AFYONKARAHİSAR - Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Işıkgece, Gıda Güvenirliliği Çalıştayı'nda konuştu Açıklaması
AFYONKARAHİSAR - Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Işıkgece, Gıda Güvenirliliği Çalıştayı'nda konuştu Açıklaması
AFYONKARAHİSAR - Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Işıkgece, Gıda Güvenirliliği Çalıştayı'nda konuştu Açıklaması
AFYONKARAHİSAR - Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Işıkgece, Gıda Güvenirliliği Çalıştayı'nda konuştu Açıklaması
AFYONKARAHİSAR - Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Işıkgece, Gıda Güvenirliliği Çalıştayı'nda konuştu Açıklaması
AFYONKARAHİSAR - Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Işıkgece, Gıda Güvenirliliği Çalıştayı'nda konuştu Açıklaması
AFYONKARAHİSAR - Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Işıkgece, Gıda Güvenirliliği Çalıştayı'nda konuştu Açıklaması

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Karahisar, Türkiye, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AFYONKARAHİSAR - Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Işıkgece, Gıda Güvenirliliği Çalıştayı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: AFYONKARAHİSAR - Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Işıkgece, Gıda Güvenirliliği Çalıştayı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
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