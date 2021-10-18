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TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ DÜNYADA AŞI TEMİNİNDE SORUN YAŞAMAYAN TEK ÜLKEYİZ - Son Dakika

TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ DÜNYADA AŞI TEMİNİNDE SORUN YAŞAMAYAN TEK ÜLKEYİZ

18.10.2021 19:44
TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ DÜNYADA AŞI TEMİNİNDE SORUN YAŞAMAYAN TEK ÜLKEYİZ

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, dünyada aşı temininde sorun yaşamayan, vatandaşına fazlasıyla bu imkanı sunan nadir ülkelerden bir tanesinin Türkiye olduğunu söyledi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, dünyada aşı temininde sorun yaşamayan, vatandaşına fazlasıyla bu imkanı sunan nadir ülkelerden bir tanesinin Türkiye olduğunu söyledi. Yılmaz, gençlere aşı olmaları konusunda çağrısında bulunarak, Lütfen aşı olsunlar. Bu normal bir hastalık değil, bulaşıcı bir hastalık dolayısıyla aşı olduğumuz zaman sadece kendi hakkımızı, hukukumuzu, sağlığımızı korumuş olmuyoruz dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, Bingöl'de Diş Hekimliği Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Arı Kompleksi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ek binası temel atma töreninde katıldı. Yılmaz, Diş Hekimliği Fakültemizin, Tekno Kent binamızın ve Arı kompleksimizin bugün temelini atıyoruz. Bingöl Üniversitemizle iftihar ediyoruz. Bingöl Üniversitemiz, Bingöl'ün gelişiminde, kalkınmasında her bakımdan daha ileriye gitmesinde öncü bir rol oynayan kurumumuz. Sadece bir eğitim kurumu değil aynı zamanda bir araştırma kurumu, diğer taraftan bir kalkınma kurumu, bölgemizin ve ilimizin gelişmesinde çok önemli bir görev ifa ediyor. 2022 yılında hükümetimizin Bingöl Üniversitesi için teklif ettiği ödenek 280 milyon Türk lirasının üzerinde. Ben inanıyorum ki yıl içindeki ek ödeneklerle hayırsever destekleriyle 300 milyon civarında bir harcamayla gelecek yıl üniversitemiz çalışmalarını gerçekleştirecek dedi.

'DÜNYADA AŞI TEMİNİNDE SORUN YAŞAMAYAN NADİR ÜLKELERDEN BİR TANESİ TÜRKİYE'DİR'

Yılmaz, üniversitenin yeniden öğrencileriyle, akademisyenleriyle buluştuğunu belirterek, İnşallah bu kurallara dikkat ederek, aşılarımızı da mutlaka yaparak bu sureci hep birlikte atlatacağız. Dünyada aşı temininde sorun yaşamayan, vatandaşına fazlasıyla bu imkanı sunan nadir ülkelerden bir tanesi de Türkiye'dir. Gençlerimize özellikle çağrıda bulunuyorum, lütfen aşı olsunlar. Bu normal bir hastalık değil, bulaşıcı bir hastalık. Dolayısıyla aşı olduğumuz zaman sadece kendi hakkımızı, hukukumuzu, sağlığımızı korumuş olmuyoruz. Kul hakkı anlamında başkalarının da sağlığını korumuş oluyoruz diye konuştu.

'ÖĞRENCİLERİMİZE YURT İMKANI SUNMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Öğrencilerin yurt sorunlarıyla ilgili açıklamalarda da bulunan Yılmaz, şunları söyledi

Türkiye, yurt konusunda dünyada en fazla yatak kapasitesi olan ülkelerin başında geliyor. Bütün öğrencilerimize yurt imkanı sunmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda burs oranlarını da çok artırdık. Yurtlardaki sorunun temelinde şu var. Pandemi sonrası dönemde hiç olmadığı kadar bir talep artışı oldu. Daha önceki dönemlerde 350 bin, 400 bin civarlarında seyrederken Türkiye genelinde talep bir anda 700-750 bin bantlarına çıktı. Buna rağmen çok ciddi bir çabayla büyük oranda yerleştirmeler sağlandı. Kalan kardeşlerimizle ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Yurt yapımına daha da hız veriyoruz. Kalkınma Bakanlığı yaptığım dönemde çok iyi hatırlıyorum, hiçbir hükümetin vermediği ölücüde önem ve öncelik verildi bu işlere, büyük kaynaklar tahsis edildi. Milli bütçeden verilen kaynakların yanı sıra yap, kirala dediğimiz yeni bir yöntem uygulandı. Yurt binası yapanlardan hükümetimiz kiraladı. En kısa sürede bu talebi karşılamak için ortada büyük bir sıçrama yapıldı. Hükümetimiz öğrencimize, akademik personelimize, eğitimimize tüm imkanlarını seferber etmeye devam edecek diye konuştu.

TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ DÜNYADA AŞI TEMİNİNDE SORUN YAŞAMAYAN TEK ÜLKEYİZ
TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ DÜNYADA AŞI TEMİNİNDE SORUN YAŞAMAYAN TEK ÜLKEYİZ
TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ DÜNYADA AŞI TEMİNİNDE SORUN YAŞAMAYAN TEK ÜLKEYİZ
TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ DÜNYADA AŞI TEMİNİNDE SORUN YAŞAMAYAN TEK ÜLKEYİZ
TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ DÜNYADA AŞI TEMİNİNDE SORUN YAŞAMAYAN TEK ÜLKEYİZ

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Cevdet Yılmaz, Türkiye, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ DÜNYADA AŞI TEMİNİNDE SORUN YAŞAMAYAN TEK ÜLKEYİZ - Son Dakika


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SON DAKİKA: TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ DÜNYADA AŞI TEMİNİNDE SORUN YAŞAMAYAN TEK ÜLKEYİZ - Son Dakika
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