Tekirdağ'da 2 devlet gören tabiatın sessiz tanıkları - Son Dakika

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Tekirdağ'da 2 devlet gören tabiatın sessiz tanıkları

-Anıt ağaçlar koruma altına

TEKİRDAĞ - Tekirdağ il genelinde koruma altında bulunan ve yaşları 80 ile 450 arasında değişen tabiatın sessiz tanığı anıt ağaçlar ilgi odağı oluyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü bünyesinde Tekirdağ'da yaşları 80 ile 450 arasında değişen anıt ağaçların uzun yıllar varlıklarını sağlıklı şekilde sürdürebilmeleri amacıyla çeşitli aralıklarla bakımdan geçiriliyor. Aralarında Osmanlı İmparatorluğu dönemini de gören tabiatın sessiz tanığı ağaçlar, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde zaman zaman vatandaşlar arasında da ilgi odağı oluyor. Ağaçların yanından geçen bazı vatandaşlar, kendi yaşı ile ağacın yaş arasında çeşitli karşılaştırmalar yapıyor.

"75 yaşındayım, bu ağaç benden 15 yaş büyük"

Sahil alanda yürüyüş yaparken, ağaçları izleyen 75 yaşındaki Osman Aldemir, "Ben 75 yaşındayım, bu ağaç benden 15 yaş büyük. Özellikle zeytinin çok uzun süre dayandığını söylerler. Koruma altına alınması çok güzel bir olay" dedi.

Başka bir vatandaş da "Anıt ağaçların muhafaza edilmesi gerekiyor. Muhafaza edenlere teşekkür ediyoruz. Doğaya saygı duymak lazım. Gelecek nesillere güzel ve yeşil bir çevre bırakmamız lazım. Özellikle bu çınar ağaçları muhafaza edildiği zaman uzun süre yeşilliğiyle, görkemiyle yaşar" diye konuştu.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 26 adet, Şarköy ilçesinde ise 6 adet olmak üzere toplam 32 adet tescilli anıt ağacın olduğu biliniyor.