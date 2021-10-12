Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Çorlu Belediyesi altyapı çalışmalarının tamamlanması sonrası yolları asfaltlamaya başladı.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı yazılı açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Cemaliye, Kemalettin ve Nusratiye mahallelerinde yol ve asfalt çalışmalarının yapıldığını belirtti.

Sarıkurt, çalışmalarda 18 personel ve 14 aracın görev aldığını kaydetti.

Çorlu hobi bahçeleri için başvuru alımları devam ediyor

Çorlu'da, hobi bahçeleri talep başvurusunun 31 Ekim tarihinde sona ereceği belirtildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, bahçelerin gelecek yıl kiralamalarıyla ilgili son başvurunun ay sonuna kadar yapılabileceği ifade edildi.

Başvuruların ardından yapılacak kura sonrası tahsis hakkı kazananların ilan edileceği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"15 Mart - 15 Aralık 2022 tarihleri arasında geçerli olacak tahsis süresi ile ilgili olarak bilgi almak isteyen vatandaşlarımız web sitemizde yer alan "Hobi Bahçeleri İşletme Yönetmeliği" bölümünü inceleyebilir ya da 684 75 44 numaralı telefondan bilgi alabilirler. Öte yandan geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da 180 adet hobi bahçesinin 18 adedi şehit yakını, gazi ve gazi yakını (1. derece) ile engelli (en az yüzde 40) vatandaşlarımıza ücretsiz olarak ayrılacak."