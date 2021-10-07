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TEKNOFEST'de dereceye giren öğrencilerden Vali Yıldırım'a ziyaret - Son Dakika

TEKNOFEST'de dereceye giren öğrencilerden Vali Yıldırım'a ziyaret

07.10.2021 14:49
TEKNOFEST'de dereceye giren öğrencilerden Vali Yıldırım'a ziyaret

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, TEKNOFEST 2021'de TÜBİTAK tarafından düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrencileri kabul etti.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, TEKNOFEST 2021'de TÜBİTAK tarafından düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrencileri kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çorlu İMKB Fen Lisesi öğrencileri Fatih Serdaroğlu, Enes Kavak ve Emirhan Bilgiç, Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışması'nda döner kanat (drone) kategorisinde yaptıkları insansız hava aracı ile yarışma parkurunda belirlenen tüm görevleri başarıyla tamamlayarak Türkiye dördüncüsü oldu.

Ziyarette konuşan Vali Yıldırım, Türkiye'nin gelecekte dünyada biz de varız demesinin vatan aşkıyla, millete hizmet aşkıyla dolu gençlerle mümkün olacağını belirtti.

Vali Yıldırım, konuşmasının ardından öğrencilere hediyelerini takdim etti.

Öğrencilere ziyaretleri sırasında İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, okul müdürü Hasan İlker Koşum ve danışman öğretmen Onur Umay da eşlik etti.

TEKNOFEST'de dereceye giren öğrencilerden Vali Yıldırım'a ziyaret

Aziz Yıldırım, Tekirdağ, Türkiye, Drone, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TEKNOFEST'de dereceye giren öğrencilerden Vali Yıldırım'a ziyaret - Son Dakika


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