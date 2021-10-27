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TEM'de otomobil alev alev yandı, trafik kilitlendi - Son Dakika

TEM'de otomobil alev alev yandı, trafik kilitlendi

27.10.2021 18:55

TEM'de otomobil alev alev yandı, trafik kilitlendi TEM Otoyolu Seyrantepe Mevkiinde seyir halindeki bir otomobil, motor kısmından tutuşarak alev alev yandı.

TEM'de otomobil alev alev yandı, trafik kilitlendi

İSTANBUL - TEM Otoyolu Seyrantepe Mevkiinde seyir halindeki bir otomobil, motor kısmından tutuşarak alev alev yandı. Kullanılmaz hale gelen otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangın nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.

Yangın, saat 17.00 sıralarında TEM Otoyolu Seyrentepe Mevkiindeki bir otomobilde çıktı. Edinilen bilgiye göre, 20 ED 853 plakalı otomobiliyle işten çıkarak evine doğru hareket eden Ali Saydam, Seyrantepe Mevkiinde aracının motor kısmından dumanlar çıktığını fark etti. Aracını emniyet şeridinde durduran Ali Saydam, aracındaki yangın tüplerini alarak müdahale etmeye çalıştı. Bu sırada otomobilin motor kısmındaki yangın bir anda büyüyerek aracın tamamını sardı. Trafikte bulunan diğer sürücüler yangın tüpleriyle Ali Saydam'a yardım etmeye çalışırken, başka sürücüler de itfaiye ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yolda önlem alarak trafik akışını sağlarken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, araç kullanılmaz hale geldi. Ekiplerin çalışmalarının ardından yanan aracın kaldırılmasıyla birlikte trafikte oluşan yoğunluk ise normale döndü.

TEM'de otomobil alev alev yandı, trafik kilitlendi
TEM'de otomobil alev alev yandı, trafik kilitlendi
TEM'de otomobil alev alev yandı, trafik kilitlendi
TEM'de otomobil alev alev yandı, trafik kilitlendi
TEM'de otomobil alev alev yandı, trafik kilitlendi
TEM'de otomobil alev alev yandı, trafik kilitlendi
TEM'de otomobil alev alev yandı, trafik kilitlendi

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, TEM Otoyolu, Otomobil, Yangın, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa TEM'de otomobil alev alev yandı, trafik kilitlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: TEM'de otomobil alev alev yandı, trafik kilitlendi - Son Dakika
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