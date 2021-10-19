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Teniste aşı tartışması: Zorunlu mu olacak? - Son Dakika

Teniste aşı tartışması: Zorunlu mu olacak?

19.10.2021 16:23
Teniste aşı tartışması: Zorunlu mu olacak?

Aşı olmayı reddeden tenis yıldızlarının Avustralya Açık turnuvasına katılması riske girdi.

Aşı olmayı reddeden tenis yıldızlarının Avustralya Açık turnuvasına katılması riske girdi. Turnuvaya ev sahipliği yapacak eyaletin başbakanı, uluslararası sporculara aşı muafiyeti tanımayacaklarını açıkladı.Aşı olmayı reddeden tenisçilerin Ocak ayında düzenlenecek Avustralya Açık'a katılmaları riske girdi.

Turnuvanın yapılacağı Melbourne kentinin bağlı olduğu Victoria eyaletinin başbakanı Daniel Andrews, profesyonel sporculara getirdikleri aşı zorunluluğunun uluslararası sporcuları da kapsadığını savundu.

Uluslararası sporculara ayrıcalık tanımayı düşünmediklerini ve diğer profesyonel sporcular gibi onların da iki doz aşı olmak zorunda olduğunu belirten Andrews, Avustralya'nın federal hükümetinin de aşısız sporculara vize vereceğini düşünmediğini söyledi. Andrews "Eğer yanlışsam, federal hükümet size bildirecektir" diye ekledi.

Tenisteki aşı tartışması, geçen yılki küresel kapanma sonrası yeniden başlayan uluslararası turnuvalarla birlikte alevlenmişti.

Erkekler dünya sıralamasında 1 numarada yer alan Novak Djokovic dahil bazı tenisçiler, aşı yaptırmanın kişisel bir tercih olması gerektiği görüşünde. Aralarında Andy Murray'in de bulunduğu tenisçilerse çoğunluğun iyiliği için aşının zorunlu olması gerektiğini belirtiyor.

Djokovic, bu hafta Covid aşısı yaptırıp yaptırmadığına dair açıklamada bulunmayı bir kez daha reddederken Avustralya'daki kısıtlama hazırlıkları nedeniyle Ocak'taki organizasyona katılıp katılmayacağından da emin olmadığını ifade etmişti.

2020 yılında Avustralya Açık'ta şampiyon olan Sırp tenisçi, önümüzdeki yıl düzenlenecek turnuvayı da kazanması halinde ulaştığı Grand Slam zaferi sayısını 21'e çıkararak Roger Federer ve Rafa Nadal'ı geride bırakıp bir rekora imza atacak.

Dünya sıralamalasında 2 numarada yer alan Rus tenisçi Daniil Medvedev ve dördüncü sıradaki Almanya vatandaşı Alexander Zverev de Covid aşısına yönelik şüphelerini dile getirmişlerdi.

Üçüncü sıradaki Yunan tenisçi Stefanos Tsitsipas da geçen yaz yaptığı açıklamada, ATP Turu tarafından zorunlu kılınmadığı takdirde aşı olmayacağını söylemişti.

ATP turu kapsamındaki son Grand Slam turnuvası ABD'de düzenlendi. 12 Eylül'de son bulan ABD Açık'ta tenisçilere aşı zorunluluğu getirilmemişti. Kortlardaki seyircilerdense en az bir doz aşı olduklarını gösteren belge ibraz etmeleri istenmişti.

COVIRAN Bereket, Avustralya, Tenis, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Son Dakika Güncel Teniste aşı tartışması: Zorunlu mu olacak? - Son Dakika


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