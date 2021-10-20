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İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika

İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor

20.10.2021 08:19

İstanbul'da, sabah saatlerinde trafik yoğunluğunda artış yaşanıyor.

İstanbul'da, sabah saatlerinde trafik yoğunluğunda artış yaşanıyor.

Kentte D-100 kara yolu ve TEM otoyolunun bazı noktalarında, arterler ve caddelerde trafik yavaş seyrediyor. İş yerine gitmeye çalışan vatandaşlar ile öğrenciler, toplu taşıma araçları ve duraklarda yoğunluk oluşturuyor. Toplu ulaşımda özellikle Cevizlibağ ve Mecidiyeköy gibi aktarma notlarında yolcu yoğunluğu artıyor.

Anadolu yakasında D-100 kara yolu Kadıköy, Ataşehir ve Ümraniye'de trafik yoğunluğu yaşanıyor. Kozyatağı'ndan Kadıköy istikametine doğru yaşanan trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği görüldü. Kartal ve Maltepe'den Kadıköy istikametine doğru da yoğunluk etkili oluyor.

TEM'de ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne doğru Kavacık ile Altunizade'de yoğunluk oluşurken, Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde meydana gelen kaza trafiği artırıyor.

Avrupa yakasında D-100 kara yolu Cevizlibağ mevkisi Topkapı istikametinde trafik yoğunken, Avcılar yönünde ise akıcı seyrettiği gözlendi.

D-100 kara yolu Ankara istikameti Bahçelievler mevkisinde başlayan trafik yoğunluğu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine kadar sürüyor.

Mecidiyeköy Meydanı'nda D-100 ve TEM bağlantı yollarında ise trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.

TEM otoyolu Gaziosmanpaşa mevkisinde başlayan yoğunluk Seyrantepe çıkışında normale dönerken, Anadolu yakasına geçişte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafik yoğunluğu yaşanmıyor.

Öte yandan, İBB verilerine göre saat 08.37 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 62 olarak ölçüldü.

İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor
İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor
İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor
İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor

TEM Otoyolu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika


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