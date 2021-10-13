Üye Girişi
TRT, geleceğin iletişimcilerini seçti - Son Dakika

TRT, geleceğin iletişimcilerini seçti

13.10.2021 10:02
TRT, geleceğin iletişimcilerini seçti

121 üniversiteden bin 360 katılımcı, toplamda 15 kategoride yarıştı, 154 eser finale kaldı.

121 üniversiteden bin 360 katılımcı, toplamda 15 kategoride yarıştı, 154 eser finale kaldı. TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu.

7'ncisi düzenlenen TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nın kazananları belli oldu. 121 üniversite ve bin 360 katılımcı arasından dereceye girenlerin ödülleri, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz ile alanında uzman isimler tarafından verildi.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile İktisadi İdari Sosyal Bilimler Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencileri de geleceğin iletişimcileri arasına isimlerini yazdırdı. Proje danışmanlığını Öğr. Gör. Kerem Yükseloğlu ve Ar. Gör. Eda Çekemci'nin yaptığı, "Kadının Portresi" adlı Podcast yayını ile Melek Çetinkaya, Tuğçe Çeşmeci ve Sema Arslan, Podcast kategorisinde 1'inciliğe, proje danışmanlığını Doç. Dr. Remziye Köse Özelçi'nin yaptığı, "Hezel Ana Haber" adlı Televizyon Programı ile Caner Tıkız ise 3'üncülüğe layık görüldü.

Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir Gayretli ve Rektör V. Prof. Dr. Nail Öztaş dereceye giren öğrencilerle bir araya gelerek başarılarını kutladı.

-İHA-

TRT, geleceğin iletişimcilerini seçti

Fahrettin Altun, Münir Karaloğlu, Ahmet Albayrak, Üniversite, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel TRT, geleceğin iletişimcilerini seçti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

4 bin liraya çalışacak eleman bulamıyorlar, vali bile tepki gösterdi: Herkes masa başı iş istiyor 10:00 4 bin liraya çalışacak eleman bulamıyorlar, vali bile tepki gösterdi: Herkes masa başı iş istiyor Tyson Fury'den Cristiano Ronaldo'ya tehdit 09:57 Tyson Fury'den Cristiano Ronaldo'ya tehdit Yılmaz Erdoğan'dan 09:43 Yılmaz Erdoğan'dan "Bir Demet Tiyatro geri dönüyor mu?" sorusuna dikkat çeken cevap
Bebek'te demirli teknede kavga! Ücreti fazla bulunca tekne sahibini dövdüler 09:36 Bebek'te demirli teknede kavga! Ücreti fazla bulunca tekne sahibini dövdüler Minibüs ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı feci kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi 09:33 Minibüs ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı feci kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi Başkent'te şaşkınlık yaratan manzara! Yol çalışması yapan belediye ekipleri insan kemikleriyle karşılaştı 09:17 Başkent'te şaşkınlık yaratan manzara! Yol çalışması yapan belediye ekipleri insan kemikleriyle karşılaştı
ABD'den aspirinle ilgili ilginç açıklama: Yan etkileri faydalarından çok daha fazla 08:11 ABD'den aspirinle ilgili ilginç açıklama: Yan etkileri faydalarından çok daha fazla Cerablus eski emniyet müdürü tüm dünyaya açıkladı: İşgal altındaki Suriye halkı, Türk ordusunu bekliyor 07:44 Cerablus eski emniyet müdürü tüm dünyaya açıkladı: İşgal altındaki Suriye halkı, Türk ordusunu bekliyor

Son Dakika Haberleri
10:00 4 bin liraya çalışacak eleman bulamıyorlar, vali bile tepki gösterdi: Herkes masa başı iş istiyor
09:57 Tyson Fury'den Cristiano Ronaldo'ya tehdit
09:43 Yılmaz Erdoğan'dan "Bir Demet Tiyatro geri dönüyor mu?" sorusuna dikkat çeken cevap
09:34 Otomotiv lideri Volkswagen'de istihdam krizi: 30 bin kişinin işi tehlikede
09:29 İstanbul'daki aşı oranlarını paylaşan Vali Ali Yerlikaya, gençlere seslendi: Büyüklerimizi örnek alalım
09:21 Miralem Pjanic, Türkiye'ye veda etti! Tadı damakta kaldı
08:58 Vergi mahkemesi hakiminin şüpheli ölümü! Yalnız yaşadığı lojman evinde bulundu
08:53 Mehmet Ceyhan, Bakan Koca'nın paylaştığı karamsar tablonun nedenini açıkladı: Her gün 200-300 bin iki doz aşılı kişi bağışıklığını kaybediyor
08:49 Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşı olmayan gençlerin hastalarımız içindeki oranı arttı
08:37 Masumlar Apartmanı'nım yeni bölümünde Naci'nin hayalleri Safiye'yi hayal kırıklığına uğrattı
Döviz bürolarının faaliyet izni başvuru ücretleri 2 ila 6 milyon arasında değişiklik gösterecek Döviz bürolarının faaliyet izni başvuru ücretleri 2 ila 6 milyon arasında değişiklik gösterecek         
10:03
İngiltere Çevre Ajansı Başkanı Emma Howard Boyd uyardı: İklim değişikliğine uyum sağlamazsak öleceğiz İngiltere Çevre Ajansı Başkanı Emma Howard Boyd uyardı: İklim değişikliğine uyum sağlamazsak öleceğiz         
10:00
Reuters duyurdu: DEAŞ liderlerinden Sami Casim, Türk istihbaratının desteğiyle yakalandı Reuters duyurdu: DEAŞ liderlerinden Sami Casim, Türk istihbaratının desteğiyle yakalandı         
09:46
Korkunç kaza! Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü trafik levhasına saplandı Korkunç kaza! Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü trafik levhasına saplandı         
09:38
Otomotiv lideri Volkswagen'de istihdam krizi: 30 bin kişinin işi tehlikede Otomotiv lideri Volkswagen'de istihdam krizi: 30 bin kişinin işi tehlikede         
09:34
Miralem Pjanic, Türkiye'ye veda etti! Tadı damakta kaldı Miralem Pjanic, Türkiye'ye veda etti! Tadı damakta kaldı         
09:21
Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşı olmayan gençlerin hastalarımız içindeki oranı arttı Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşı olmayan gençlerin hastalarımız içindeki oranı arttı         
08:49
Aşk iddiasını yalanlayan Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'dan çok samimi pozlar Aşk iddiasını yalanlayan Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'dan çok samimi pozlar         
07:45
Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpeder suçüstü yakalandı Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpeder suçüstü yakalandı         
07:19
Tamer Karadağlı'nın katılacağı organizasyon ertelendi Tamer Karadağlı'nın katılacağı organizasyon ertelendi         
22:38
Pınar Altuğ, Nihal Yalçın'la gerginlik yaşayan eski partneri Tamer Karadağlı'ya destek verdi Pınar Altuğ, Nihal Yalçın'la gerginlik yaşayan eski partneri Tamer Karadağlı'ya destek verdi         
20:50
Tuğçe Demirbilek'ten eşi Danilo Zanna'ya üstü kapalı gönderme: Hiçbir şeye şaşırma Tuğçe Demirbilek'ten eşi Danilo Zanna'ya üstü kapalı gönderme: Hiçbir şeye şaşırma         
20:06
Emniyet müdür yardımcısını öldüren polis, daha sonra taciz ettiği kadını da aramış Emniyet müdür yardımcısını öldüren polis, daha sonra taciz ettiği kadını da aramış         
18:44
Yeğenini ezen hala gözyaşları içinde olayla ilgili konuştu: Şaka yapıyor sandım, ama kan vardı Yeğenini ezen hala gözyaşları içinde olayla ilgili konuştu: Şaka yapıyor sandım, ama kan vardı         
18:40
HDP'li Buldan'dan, Nihal Yalçın ile polemik yaşayan Tamer Karadağlı'ya cevap: Bu da sana kapak olsun HDP'li Buldan'dan, Nihal Yalçın ile polemik yaşayan Tamer Karadağlı'ya cevap: Bu da sana kapak olsun         
17:29
2022'de asgari ücret zammının ilk hesaplamaları ortaya çıktı, işte masadaki iki rakam 2022'de asgari ücret zammının ilk hesaplamaları ortaya çıktı, işte masadaki iki rakam         
15:35
Mansur Yavaş, heyecanının kurbanı oldu! A Milli Takım paylaşımı sosyal medyada gündem oldu Mansur Yavaş, heyecanının kurbanı oldu! A Milli Takım paylaşımı sosyal medyada gündem oldu         
13:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2021 10:07:35. #1.12#
SON DAKİKA: TRT, geleceğin iletişimcilerini seçti - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement