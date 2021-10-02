Tünelde duvara çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı - Son Dakika

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde tünel içinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde tünel içinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza, saat 15.00 saatlerinde Zonguldak- İstanbul karayolunun Alaplı Kavukla mevki tünel içinde meydana geldi. Akçakoca Alaplı yönüne giden Mustafa A. (69) yönetimindeki 67 EC 812 plakalı Tofaş marka otomobil, tünel içinde kontrolden çıkarak takla attı. Çarpmanın etkisiyle takla atan araçta bulunan araç sürücüsü Mustafa A. yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla olay yerine itfaiye ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaralıya ilk müdahaleyi yapıldıktan sonra Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralı Arak durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası tünel, araç trafiğine bir süre kapatıldı. Aracın kaldırılması ile trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK