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Turkcell'in yapay zeka çözümlerine uluslararası ödül - Son Dakika

Turkcell'in yapay zeka çözümlerine uluslararası ödül

30.10.2021 11:38
Turkcell'in yapay zeka çözümlerine uluslararası ödül

İletişim ve telekomünikasyon alanında dünyanın 'en iyi'lerinin belirlendiği 'World Communication Awards 2021'- Dünya İletişim Ödülleri 2021'de 'Yılın Bulut Çözümleri' ödülü Turkcell'in oldu.

İletişim ve telekomünikasyon alanında dünyanın 'en iyi'lerinin belirlendiği 'World Communication Awards 2021'- Dünya İletişim Ödülleri 2021'de 'Yılın Bulut Çözümleri' ödülü Turkcell'in oldu. Şirket, açık kaynak çözümleri sağlayıcısı Redhat platformu üzerine geliştirdiği yapay zeka servisleriyle uluslararası rakiplerini geride bırakarak liderliği elde ettiğini açıkladı.

Küresel çapta yaptığı iş birlikleriyle yeni nesil teknolojileri Türkiye'ye kazandıran ve Türk mühendislerinin geliştirdiği yenilikçi çözümleri uluslararası arenaya taşıyan Turkcell, dünyanın öncü açık kaynak yazılımları sağlayıcısı Redhat platformunda geliştirdiği yapay zeka uygulamalarıyla uluslararası telekomünikasyon endüstrisinin oscarları olarak nitelendirilen World Communications Awards 2021'de yılın en iyi bulut çözümleri ödülünün sahibi oldu.

"YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLER GELİŞTİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Türkiye'nin Turkcell'i olarak yenilikçi teknolojiler ve çözümler geliştirmek için bin 300'ü aşkın Ar-Ge mühendisi ile çalıştıklarına dikkat çeken Turkcell Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin teknolojide tüketen değil üreten bir ülke olması için çalışmalarımızı sürdürüyor ve yeni nesil çözümleri kullanarak geliştirdiğimiz yapay zeka servislerimizle uluslararası alanda adımızdan söz ettirmeye devam ediyoruz. Bulut bilişimin geleceği olarak adlandırılan 'Cloud Native' yani 'Bulut Yerel Teknolojileri' alanında ortaya koyduğumuz yenilikçi yapay zeka çözümlerinin uluslararası alanda takdir görmesi bizleri gururlandırıyor. Turkcell mühendislerinin geliştirdiği bu inovatif çözümleri önümüzdeki dönemde yurt dışına da ihraç ederek ülkemize katkı sağlamayı hedefliyoruz.  En son teknolojileri sadece kullanan değil aynı zamanda onlarla yenilikçi çözümler üreterek katma değer sağlayan ve yepyeni teknolojiler geliştirebilen bir ülke olabilmek için canla başla çalışmayı sürdüreceğiz."

Turkcell'in yapay zeka tabanlı bulut servisleriyle ödül aldığı telekomünikasyon sektörünün en prestijli yarışmalarından biri olan World Communication Awards'da bu yıl dünyanın önde gelen telekom operatörleri ve teknoloji şirketleri 19 farklı kategori ödül alabilmek için birbirleriyle yarıştı.


Turkcell'in yapay zeka çözümlerine uluslararası ödül

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Telekomünikasyon, Yapay Zeka, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Turkcell'in yapay zeka çözümlerine uluslararası ödül - Son Dakika


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