Tuşba Belediye Başkanı Akman'dan üniversiteye hazırlanan öğrencilere kitap yardımı - Son Dakika

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, belediyenin açtığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlık kursuna katılan öğrencilere kitap dağıttı.

Kalecik Toplum Yaşam Merkezinde lise mezunu öğrencilere yönelik açılan üniversiteye hazırlık kursunu ziyaret eden Akman, son teknolojinin kullanıldığı sınıfları gezdi.

Öğrencilerle sohbet eden Akman, 80 öğrenciye ücretsiz kurs verildiğini belirtti.

Öğrencilere her türlü desteğin sağlandığını anlatan Akman, "Öğrenciler deneme sınavları ile kendilerini ölçme ve değerlendirme imkanı buluyor. Uygulamalı test çözme teknikleriyle desteklenen kursta yapılacak sınav sonuçlarını ise öğretmenlerin danışmanlığında bire bir değerlendirilerek analiz ediliyor." dedi.

Akman ve beraberindeki belediye meclis üyeleri daha sonra öğrencilere deneme sınavları, yaprak test ve kitap setleri dağıttı.