TUZLA'DA ÇİÇEKÇİ DÜKKANINDA HUSUMETLİSİNİ VURAN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika

Haber: Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Tuzla'da geçtiğimiz hafta çiçekçi dükkanında bulunan iki kişi arasında yaşanan tartışma sonrası taraflardan biri diğerine silahla ateş etti. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, geçtiğimiz çarşamba günü Tuzla Rauf Orbay Caddesi üzerinde bulunan bir çiçekçi dükkanında meydana geldi. Dükkanda müşteri olarak bulunan Erkan U. telefonda aralarında alacak verecek meselesi bulunan K.K ile tartıştı. Ardından K.K otomobiliyle, Erkan U'nun bulunduğu çiçekçi dükkanına geldi. Kısa süre sonra ise K.K belinden çıkardığı tabancayla Erkan U'ya ateş etti. Şüpheli olay yerinden kaçarken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan Erkan U. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDIPolis ekipleri güvenlik kameralarından otomobilinin plakasını tespit ettiği şüpheli K.K'yı ruhsatsız tabancasıyla birlikte dün yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheli K.K çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan olay öncesi ve sonrası yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüpheli K.K'nın otomobiliyle çiçekçi dükkanına geldiği, olayın ardından ise K.K'nın dükkandan uzaklaştığı görülüyor.