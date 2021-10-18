Üye Girişi
VAKA SAYISINDA YİNE BİRİNCİ OLAN ZONGULDAK'TA ÜÇÜNCÜ DOZ UYARISI - Son Dakika

VAKA SAYISINDA YİNE BİRİNCİ OLAN ZONGULDAK'TA ÜÇÜNCÜ DOZ UYARISI

18.10.2021 13:27

ZONGULDAK'ın koronavirüs vaka sayısıyla iki hafta üst üste birinci olması endişelendirdi.

ZONGULDAK'ın koronavirüs vaka sayısıyla iki hafta üst üste birinci olması endişelendirdi. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nihal Pişkin, inaktif aşıların etkinliğinin bir zaman sonra azalmaya başladığını, iki doz Sinovac aşısı olanların mutlaka üçüncü doz aşılarını olmaları gerektiğini söyledi.

Pandemi döneminin ilk günlerinde vaka artışlarıyla gündeme gelen Zonguldak, ekim ayının ilk günlerinden itibaren Türkiye genelinde vaka oranlarındaki artışlarla tekrar gündeme geldi. Geçen hafta açıklanan 25 Eylül-1 Ekim illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayıları tablosunda 557,17 vaka yoğunluğuyla ilk sıradaki Zonguldak, dün açıklanan 2-8 Ekim tablosunda 5,41'lik azalışa rağmen 551,76 ile yine ilk sırada yer aldı. Vaka oranındaki yükselişle iki haftada üst üste ilk sırada olan Zonguldak'ta, Hayat Eve Sığar uygulamasında kentin birçok noktası tamamen kırmızıya döndü.

'İNAKTİF AŞILARIN ETKİNLİĞİ AZALDI'

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nihal Pişkin, aşılanmanın koronavirüsle mücadelede en önemli etken olmaya devam ettiğini söyledi. Zonguldak'ta aşılanma oranlarının Türkiye ortalamasında olduğunu ancak üçüncü doz aşılanmada ise istenilen düzeyde olunmadığını düşündüğünü ifade eden Prof. Dr. Pişkin, "Şubat ayında ülkemizde başlayan aşılanma, inaktif bir aşı olan Çin aşısı Sinovac ile başlamıştı. İnaktif aşılarda etken bir zaman sonra azalmaya başlıyor. Bu aşılanmayla 6 ay nispeten iyi gittik. Çift doz Sinovac aşılanmayla ileri yaş nispeten korundu. Kapanmalar da mevcuttu o zaman. Ardından inaktif aşıların etkinliği azaldı. Hepimiz biliyoruz ki varyant dediğimiz virüste de bir tür mutasyonlar meydana geldi. Aşıların bu mutasyonlarda biraz daha etkisi az olduğu konusunda bilimsel çalışmalar var. Geçen sene başlayıp, ileri yaştan başladığımız aşılama popülasyonunda antikor düzeylerinin düştüğünü görüyoruz. Bu nedenle ileri yaş ve sağlık çalışanlarına 3'üncü doz aşı tanımlandı. Bu 3'üncü dozda istenilen oranlarda olmadığımızı görüyoruz" dedi.

'ÜÇÜNCÜ DOZ AŞI MUTLAKA OLUNMALI'

Prof. Dr. Pişkin, özellikle iki doz Sinovac aşı olan kişilerin üçüncü doz aşılarını mutlaka olmaları gerektiğini ifade etti. Zonguldak'ta kendilerine başvuran hastaların çoğunun iki doz Sinovac aşı olan hastalardan oluştuğunu belirten Prof. Dr. Pişkin, şöyle dedi:

"Bunların çoğu hastaneyi yatış gerektiren durumlarla karşımıza geliyorlar. İki doz aşılamada oranlar kabul edilebilir düzeylerde diyebiliriz belki ama zamanın geçmesiyle birlikte etkinliğinin azaldığını öngördüğümüz aşıda, iki doz aşılı olan popülasyonda hastalanma adına ciddi bir artış yaşıyoruz, Zonguldak ili içerisinde. Eylül ayı itibarıyla tüm dünya ve ülkemizde olduğu gibi çocuk ve gençlerde de vaka artışları gözlendi. Bunlardan kaynaklanan etkinliği düşmüş ya da koruyuculuğu azalmış yaşlı gruba da bir bulaş olması söz konusu. İki doz aşı vakti zamanında yeterliydi ama özellikle inaktif aşı olan Sinovac olanlar üçüncü doz aşılarını mutlaka yaptırması gerekli. Zonguldak'ta kaç kişi üçüncü doz oldu bilmiyoruz ama Türkiye de 10 milyon doz üçüncü doz aşılanma olduğu söylenmekte. İki doz aşılamanın çok çok altında olduğunu görüyoruz. Zonguldak, yaşlı nüfusunun fazla olduğu bir ilimiz. Öyle olunca da ileri yaş popülasyonunda hastalanma daha ağır olabiliyor. Zonguldak'ta kronik astım ve ciğer hastalıkları çok fazla. Bu hastalara koronavirüs bulaştığı zaman çok daha fazla hastaneye yatış yaparak tedavi oluyorlar. Bu da hastane yatış oranlarımızdaki artışa neden olabiliyor. Halkımızı üçüncü doz aşılanmada daha duyarlı olmaları konusunda uyarmak istiyorum."

VAKA SAYISINDA YİNE BİRİNCİ OLAN ZONGULDAK'TA ÜÇÜNCÜ DOZ UYARISI
VAKA SAYISINDA YİNE BİRİNCİ OLAN ZONGULDAK'TA ÜÇÜNCÜ DOZ UYARISI
VAKA SAYISINDA YİNE BİRİNCİ OLAN ZONGULDAK'TA ÜÇÜNCÜ DOZ UYARISI
VAKA SAYISINDA YİNE BİRİNCİ OLAN ZONGULDAK'TA ÜÇÜNCÜ DOZ UYARISI
VAKA SAYISINDA YİNE BİRİNCİ OLAN ZONGULDAK'TA ÜÇÜNCÜ DOZ UYARISI

COVIRAN Bereket, Koronavirüs, Zonguldak, Sinovac, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel VAKA SAYISINDA YİNE BİRİNCİ OLAN ZONGULDAK'TA ÜÇÜNCÜ DOZ UYARISI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sedat Peker'e, Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nden tutuklama kararı çıktı 14:02 Sedat Peker'e, Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nden tutuklama kararı çıktı Son Dakika! Selçuk Bayraktar'dan yaşamını yitiren babası Özdemir Bayraktar'a duygusal veda: Rehberim Hakk'ın rahmetine yürüdü 13:57 Son Dakika! Selçuk Bayraktar'dan yaşamını yitiren babası Özdemir Bayraktar'a duygusal veda: Rehberim Hakk'ın rahmetine yürüdü Teknik direktör olmasına rağmen şutları konuşuluyor! Emre Belözoğlu'nun golü ağızları açık bıraktı 13:45 Teknik direktör olmasına rağmen şutları konuşuluyor! Emre Belözoğlu'nun golü ağızları açık bıraktı
F.Bahçeli Osayi, soyunma odasından Türk hakemlerine küfür etti 13:19 F.Bahçeli Osayi, soyunma odasından Türk hakemlerine küfür etti Son Dakika! Selçuk Bayraktar'ın babası, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar yaşamını yitirdi 12:57 Son Dakika! Selçuk Bayraktar'ın babası, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar yaşamını yitirdi Balı toplamak için 150 metre tırmanıyor, kilosu bin lira! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a götürecek 12:35 Balı toplamak için 150 metre tırmanıyor, kilosu bin lira! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a götürecek
Tekvando kursunda yediği tekme, gerçeği ortaya çıkardı! 8 yaşındaki çocuk kanser hastalı olduğunu öğrendi 12:16 Tekvando kursunda yediği tekme, gerçeği ortaya çıkardı! 8 yaşındaki çocuk kanser hastalı olduğunu öğrendi Yanlış iğne yapılan kadın öldü! Doktor hemşireyi, hemşire ise doktoru suçladı 12:08 Yanlış iğne yapılan kadın öldü! Doktor hemşireyi, hemşire ise doktoru suçladı

Son Dakika Haberleri
14:02 Sedat Peker'e, Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nden tutuklama kararı çıktı
14:00 Vitor Pereira, Ali Şansalan'a 'beyinsiz' mi dedi? Gündem olan harekete cevap geldi
13:56 Son Dakika! Selçuk Bayraktar'dan yaşamını yitiren babası Özdemir Bayraktar'a duygusal veda: Rehberim Hakk'ın rahmetine yürüdü
13:48 Av tüfeğiyle yeğenini öldüren amca, 25 yıl hapis yatacak
13:44 Teknik direktör olmasına rağmen şutları konuşuluyor! Emre Belözoğlu'nun golü ağızları açık bıraktı
13:21 72 yaşında hayatını kaybeden Türk SİHA'larının öncü ismi Özdemir Bayraktar kimdir?
13:18 F.Bahçeli Osayi, soyunma odasından Türk hakemlerine küfür etti
13:17 Otomobil fiyatlarına dövizdeki yükseliş sebebiyle 60 bin TL'lik vergi farkı eklenecek
13:13 Eşini öldüren adam, 3'üncü kattan atlayarak intihar etti
12:57 Son Dakika! Selçuk Bayraktar'ın babası, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar yaşamını yitirdi
Ali Şansalan, sakin yapısıyla tanınan Luiz Gustavo'yu da çıldırttı: Hayatımda bunun gibisini görmedim Ali Şansalan, sakin yapısıyla tanınan Luiz Gustavo'yu da çıldırttı: Hayatımda bunun gibisini görmedim         
14:15
Vitor Pereira, Ali Şansalan'a 'beyinsiz' mi dedi? Gündem olan harekete cevap geldi Vitor Pereira, Ali Şansalan'a 'beyinsiz' mi dedi? Gündem olan harekete cevap geldi         
14:01
Av tüfeğiyle yeğenini öldüren amca, 25 yıl hapis yatacak Av tüfeğiyle yeğenini öldüren amca, 25 yıl hapis yatacak         
13:49
72 yaşında hayatını kaybeden Türk SİHA'larının öncü ismi Özdemir Bayraktar kimdir? 72 yaşında hayatını kaybeden Türk SİHA'larının öncü ismi Özdemir Bayraktar kimdir?         
13:21
Otomobil fiyatlarına dövizdeki yükseliş sebebiyle 60 bin TL'lik vergi farkı eklenecek Otomobil fiyatlarına dövizdeki yükseliş sebebiyle 60 bin TL'lik vergi farkı eklenecek         
13:17
Aynı evde yaşadığı müstakbel damadıyla birliktelik yaşayan kadın, evlilik kararı aldı Aynı evde yaşadığı müstakbel damadıyla birliktelik yaşayan kadın, evlilik kararı aldı         
12:43
Cumhurbaşkanı Kararı ile Bilecik'te 6 milyar dolarlık altın rezervi bulunan alan kamulaştırılıyor Cumhurbaşkanı Kararı ile Bilecik'te 6 milyar dolarlık altın rezervi bulunan alan kamulaştırılıyor         
12:33
Vatandaşa saldıran sokak köpekleri, 300 bin lira değerindeki tayı telef etti Vatandaşa saldıran sokak köpekleri, 300 bin lira değerindeki tayı telef etti         
12:09
Annesi Defne Samyeli destekliyor! Derin Talu, sahil kenarında yırtmaçlı elbisesiyle cesur pozlar verdi Annesi Defne Samyeli destekliyor! Derin Talu, sahil kenarında yırtmaçlı elbisesiyle cesur pozlar verdi         
11:57
Sosyal medya fenomeni Ata Benli, Survivor 2022 All Star'ın kadrosunu ifşa etti Sosyal medya fenomeni Ata Benli, Survivor 2022 All Star'ın kadrosunu ifşa etti         
11:23
Vatandaşın merakla beklediği zam haberi! Asgari ücretin 2022'de 3 bin 447 liraya çıkması bekleniyor Vatandaşın merakla beklediği zam haberi! Asgari ücretin 2022'de 3 bin 447 liraya çıkması bekleniyor         
11:19
Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar! Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar! "Kocam cinsel yönden yetersiz" diyen kadın tazminat ödeyecek         
11:18
Dota 2 The International'ın 18 milyon dolarlık ödülünün kazanı Team Spirit oldu Dota 2 The International'ın 18 milyon dolarlık ödülünün kazanı Team Spirit oldu         
10:44
Fabrikadan çıktığı gibi duran Tofaş'a fiyat biçilemiyor Fabrikadan çıktığı gibi duran Tofaş'a fiyat biçilemiyor         
10:39
Kalp krizi geçirdiği sanılıp iki kez anjiyo yapıldı, gerçek başka çıktı Kalp krizi geçirdiği sanılıp iki kez anjiyo yapıldı, gerçek başka çıktı         
10:28
Binlerce emeklinin beklediği haber! Yüzde 8,46 zam şimdiden göründü Binlerce emeklinin beklediği haber! Yüzde 8,46 zam şimdiden göründü         
10:16
Okan Kurt'un alıkonulduğu kavgada Baba Abdi Kurt'un aracı parçalanmış Okan Kurt'un alıkonulduğu kavgada Baba Abdi Kurt'un aracı parçalanmış         
09:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2021 14:19:20. #1.13#
SON DAKİKA: VAKA SAYISINDA YİNE BİRİNCİ OLAN ZONGULDAK'TA ÜÇÜNCÜ DOZ UYARISI - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement