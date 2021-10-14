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Son dakika haberleri: Geleneksel yöntemlerle pekmez üretiliyor - Son Dakika

Son dakika haberleri: Geleneksel yöntemlerle pekmez üretiliyor

14.10.2021 10:56

Son dakika haberler: Van'ın Erciş ilçesinde bağcılık kültürünü yaşatan üreticiler, kendine has tadı bulunan üzümlerden organik pekmez elde ediyor.

Van'ın Erciş ilçesinde bağcılık kültürünü yaşatan üreticiler, kendine has tadı bulunan üzümlerden organik pekmez elde ediyor.

İlçenin Salihiye Mahallesi'nde bağ bozumunda toplanan üzümlerden asırlardır geleneksel yöntemlerle pekmez üretilerek Türkiye'nin çeşitli illerine pazarlanıyor.

Taşlardan yaptıkları ocakların üzerine yerleştirdikleri bakır kazanlarda saatlerce kaynatılan üzüm suyu, meşakkatli bir yolculuğun ardından pekmeze dönüştürülerek kahvaltı sofralarını tatlandırıyor.

Ziraat Mühendisi Ahmet Mesut Özlek, AA muhabirine, ilçede Urartu medeniyetine dayanan üzümün binlerce yıldır geleneksel yöntemlerle pekmeze dönüştürüldüğünü anlattı.

Pekmezin doğal olarak üretildiğini belirten Özlek, "Erciş üzümünü hem sofralık hem de pekmez olarak satıyoruz. Pekmez yapımında herhangi bir katkı maddesi kullanmıyoruz. Tamamen organik olarak üretiliyor." dedi.

Son dakika haberleri: Geleneksel yöntemlerle pekmez üretiliyor
Son dakika haberleri: Geleneksel yöntemlerle pekmez üretiliyor
Son dakika haberleri: Geleneksel yöntemlerle pekmez üretiliyor
Son dakika haberleri: Geleneksel yöntemlerle pekmez üretiliyor

Türkiye, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Geleneksel yöntemlerle pekmez üretiliyor - Son Dakika


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