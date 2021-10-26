Hastaneden alınarak helikopterle söz konusu piste getirilen bebek, burada hazır bekletilen ambulansla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırıldı.

Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Komuta Merkezi görevlilerinin sevk için helikopter talep etmesi üzerine, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın 'ın talimatıyla Havacılık Şube Müdürlüğü pistinden polis helikopteri havalandı.

Kalbi duran ve solunum yetmezliği tespit edilen bebeğin, il merkezine sevkine karar verildi.

İlçede yaşayan Bişenk Öztunç, akşam saatlerinde Başkale Devlet Hastanesinde bir erkek çocuğu dünyaya getirdi.

Van 'ın Başkale ilçesinde yeni dünyaya gelen ve solunum yetmezliği çeken bebek, polis helikopteriyle il merkezindeki hastaneye ulaştırıldı.

Son Dakika › Güncel › Başkale ilçesinde bir bebek, polis helikopteri ile Başkale'den Van'a getirildi HABER - Son Dakika

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