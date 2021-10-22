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VOLEYBOL OYNARKEN KALP KRİZİ GEÇİREN LİSELİ YASİN, ÖLDÜ - Son Dakika

VOLEYBOL OYNARKEN KALP KRİZİ GEÇİREN LİSELİ YASİN, ÖLDÜ

22.10.2021 21:11

NEVŞEHİR'de, 12'nci sınıf öğrencisi Yasin Özcan (17), okul bahçesinde arkadaşlarıyla voleybol oynadığı sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

NEVŞEHİR'de, 12'nci sınıf öğrencisi Yasin Özcan (17), okul bahçesinde arkadaşlarıyla voleybol oynadığı sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Kentteki özel bir kolejde eğitim gören 12'nci sınıf öğrenicisi Yasin Özcan, iddiaya göre, dün arkadaşlarıyla voleybol oynadığı sırada kalp krizi geçirdi. Öğretmenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özcan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yasin Özcan'ın cenazesi, yapılan otopsisinin ardından Gülşehir ilçesindeki Kurşunlu Camii'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazına Yasin Özcan'ın ailesi, okul arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Özcan, Gülşehir asri mezarlıkta toprağa verildi.

VOLEYBOL OYNARKEN KALP KRİZİ GEÇİREN LİSELİ YASİN, ÖLDÜ
VOLEYBOL OYNARKEN KALP KRİZİ GEÇİREN LİSELİ YASİN, ÖLDÜ
VOLEYBOL OYNARKEN KALP KRİZİ GEÇİREN LİSELİ YASİN, ÖLDÜ
VOLEYBOL OYNARKEN KALP KRİZİ GEÇİREN LİSELİ YASİN, ÖLDÜ
VOLEYBOL OYNARKEN KALP KRİZİ GEÇİREN LİSELİ YASİN, ÖLDÜ
VOLEYBOL OYNARKEN KALP KRİZİ GEÇİREN LİSELİ YASİN, ÖLDÜ

Kalp Krizi, voleybol, Nevşehir, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel VOLEYBOL OYNARKEN KALP KRİZİ GEÇİREN LİSELİ YASİN, ÖLDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: VOLEYBOL OYNARKEN KALP KRİZİ GEÇİREN LİSELİ YASİN, ÖLDÜ - Son Dakika
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