YAYLADA SU DOLU ÇUKURDA YIKANMAK İSTEYEN AFGAN ÇOBAN BOĞULDU - Son Dakika

YAYLADA SU DOLU ÇUKURDA YIKANMAK İSTEYEN AFGAN ÇOBAN BOĞULDU
13.10.2021 11:47
TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde yaylada yıkanmak için su dolu çukura giren Afgan çoban hayatını kaybetti.
TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde yaylada yıkanmak için su dolu çukura giren Afgan çoban hayatını kaybetti.Ovacık ilçesi Işıkvuran köyündeki Cemalyurdu Yaylası'nda Afganistan uyruklu çoban Nedip Afgani (22) hayvanları otlattığı alana yakın bir yerde yıkanmak için su dolu çukura girdi. Çobanın bir süre sonra sudan çıkmadığını farkeden yayladakiler, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen AFAD ve jandarma ekipleri Afgani'yi bulmak için çalışma başlattı. AFAD görevlisi dalgıçın yaptığı arama sonucu Afgan çobanın suyun dibinde çamura saplanmış cesedi bulundu. Sudan çıkarılan Afgani'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Ovacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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