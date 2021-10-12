Yemen'in Hadramevt ilinde bir alim kaçırıldı - Son Dakika

Yemen'in Hadramevt ilinde, tanınmış vaiz ve alimlerden Tahir bin Hüseyin el-Attas evinin önünde kimliği belirlenemeyen kişilerce kaçırıldı.

Tanınmış İslam alimlerinden Ali Zeynelabidin el-Cefri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Tahir bin Hüseyin el-Attas'ın sabah namazından döndüğü sırada Tarim ilçesindeki evinin önünden kaçırıldığını belirtti.

Cefri, Attas'ın ailesine sağ salim dönmesinden, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi ve devlet yetkililerinin sorumlu olduğunu ifade etti.

Tarim'in önde gelen vaiz, hatip ve alimlerinden olan Attas, tasavvufi yaklaşımı benimseyen bir isim olarak biliniyor.

Hükümetin kontrolündeki Hadramevt ilinde zaman zaman, güvenlik görevlileri, önde gelen isimler ve İslam alimlerine yönelik suikast ve saldırılar gerçekleştiriliyor ancak bu saldırıların sorumluluğunu üstlenen olmuyor.