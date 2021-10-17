Yemen'in Hadramevt ilinde saldırı hazırlığındaki bir terör hücresi çökertildi - Son Dakika

Yemen'in doğusundaki Hadramevt ilinde devlet kurumlarına yönelik saldırı planlayan 5 kişilik bir terör hücresinin çökertildiği bildirildi.

Hadramevt Valisi Ferac Salimeyn el-Bahseni, konuya ilişkin görüntülü bir mesaj yayımladı.

Bahseni, "Güvenlik ve istihbarat güçleri, 5 kişiden oluşan bir terör hücresini ortaya çıkardı." dedi.

Yakalanan terör hücresi ele başının Hadramevt'te bulunan yerel yönetim binasına, Merkez Bankasına, polis karakoluna ve askeri kışlaya yönelik saldırı hazırlığında olduklarını itiraf ettiğini aktaran Bahseni, bu kişinin önemli bilgiler verdiğini kaydetti.

Bahseni, yakalanan bu kişilerin hangi terör örgütüne bağlı olduklarına ilişkin ise bilgi vermedi.

Yemen'in ikinci büyük ili Hadramevt'te terör örgütü El Kaide'nin zaman zaman eylemler düzenlediği biliniyor.

Yemen'deki iç savaş

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.