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Yeşildere'de kentsel dönüşüm heyecanı - Son Dakika

Yeşildere'de kentsel dönüşüm heyecanı

24.10.2021 10:44

Yeşildere'de kentsel dönüşüm heyecanı Başkan Başdaş: "Sanki savaştan çıkmışız gibi bir durum hakim burada.

Yeşildere'de kentsel dönüşüm heyecanı

Başkan Başdaş: "Sanki savaştan çıkmışız gibi bir durum hakim burada. Ön çalışma başladı. İzmir için örnek olur"

Yeşildere bölgesinin dönüşümü için ön çalışma başladı

İZMİR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, görüntüsüyle herkesin dikkatini çeken İzmir'in Konak ilçesindeki Yeşildere bölgesinde örnek bir dönüşüm projesini yapacaklarını duyurmuştu. Kararı olumlu bulan çevre sakinlerini kentsel dönüşüm heyecanı sararken, ön çalışmanın başladığını açıklayan AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, "Sanki savaştan çıkmışız gibi bir durum hakim burada. Bu görüntüyü Konak ve İzmir'e yakıştırmıyoruz. İzmir için örnek olur" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği İzmir programında, Konak ilçesinde bulunan Yeşildere bölgesinde örnek bir dönüşüm projesi başlatacaklarını duyurdu. Görüntüsüyle dikkat çeken Yeşildere bölgesi için "İzmir'e yakışmadığını düşünüyorum" diyen Kurum, "Yeşildere bölgesinde inşallah örnek bir dönüşüm projesi yapacağız. 500 konutla başlayacağız. Etap etap da o dönüşüm projelerini yürütmek istiyoruz" açıklamasını yapmıştı.

Bölge görüntüsüyle dikkat çekiyor: Ön çalışma başladı

Bakan Kurum'un müjdesinin ardından bölgede oturan vatandaşları kentsel dönüşüm heyecanı sardı. Projenin ön çalışmasının başladığını söyleyen AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş da, bölgeyi ziyaret etti. Başdaş, Yeşildere için başlatılacak kentsel dönüşümün tüm İzmir'e örnek bir proje olmasını hedeflediklerini bildirdi.

Mehmet Sait Başdaş, projenin İzmir'e örnek olmasını hedeflediklerinin altını çizerek, buradaki görüntü kirliliğinin sona ereceğini umduklarını söyledi.

"Savaştan çıkmışız gibi bir durum hakim burada. Bu görüntü İzmir'e yakıştırmıyoruz"

Başdaş, "Bakıldığında burası neresi diye merak edenler olabilir. Türkiye'nin 3'üncü büyük şehri İzmir'den bahsediyoruz. Burası Vezirağa, Lale ve Küçükada'yı kapsayan bir bölge ve kaderlerine terk edilmiş. Sanki savaştan çıkmışız gibi bir durum hakim burada. Biz altı ay önce belediye başkanına burası hakkında çağrıda bulunduk. Yapamıyorsanız bırakın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız yapsın dedik. Çevre ve Şehircilik Bakanımız buradan geçerken bu görüntüyü gördü. İzmir'e ve Türkiye'ye yakışmayan bir görüntü olduğunu söyleyerek talimatı verdi. Buradaki halk da bu karardan çok memnun. Biz de memnunuz; çünkü bu görüntüyü Konak ve İzmir'e yakıştırmıyoruz. İnşallah örnek bir proje olur ve İzmir'in her tarafına Bakanlığımız el atar. Kentsel dönüşüme çok ihtiyacımız var. Geçtiğimiz İzmir depreminde ne duruma düştüğümüzü gördük. Benzer bir depremde buradaki evlerin tümü zarar görebilir. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a teşekkür ediyoruz buraya el attığı için. İnşallah örnek bir proje olur" dedi.

"Bir ön çalışma gerçekleştiriliyor"

Projenin ön çalışmasının gerçekleştirilmeye başlandığına vurgu yapan Ak Partili Başdaş, "Burası hakkında daha yeni talimat verildi ve bir ön çalışma gerçekleştiriliyor. Çevre ve Şehircilik İl Müdürümüz bu hafta burada bir araştırma yaptı. Projenin detaylarının bir iki ay içerisinde netleşeceğini düşünüyoruz. Bayraklı'da bin 600 konutu bir sene içerisinde teslim ettik bildiğiniz gibi. Tahmin ediyorum ki, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız buraya girdiğinde, kentsel dönüşümün ardından bir yıl içerisinde hak sahiplerine teslim edecektir" açıklamasında bulundu.

Vatandaşlar karardan memnun

Bakanlığın Yeşildere için kentsel dönüşüm gerçekleştirileceği kararını yerinde bulan vatandaşlardan İsmail Bilgiç (71), "1961 yılından beri Yeşildere'de oturuyorum. Kentsel dönüşümün burası için çok yerinde bir karar olduğunu düşünüyorum. Mahfuz haklarımızın korunmasını talep ederek, kentsel dönüşüm kararını olumlu karşılıyoruz. Daha önce burada bir kaç yer yıkıldı 20 sene evvel ve hak sahiplerine bir şey ödenmedi. Komşularımızla birlikte biz Bakanlığımızın bu müjdesi için mutluyuz. İnşallah örnek bir proje olur ve tüm İzmir'e yayılır" diye konuştu.

Çevre sakinlerinden Kaşif Bilgiç ise, "Bakanlığımızın bu kararını çok olumlu karşılıyorum. Burada 20-25 yıl önce yıkılan bir kaç yer oldu ve yerine bir çivi bile çakılmadı. İnsanlar burayı artık terk etmeye başladılar ancak kentsel dönüşümle birlikte mal sahipleri buraya geri döner. Burası şehrin göbeği, yerine yapılacak yapı ve çevre düzenlemesi olduğunda burası çok farklı bir hal alır. İzmir için de belki örnek bir proje olarak yeni başlangıç haline dönüşebilir" dedi.

Yeşildere'de kentsel dönüşüm heyecanı
Yeşildere'de kentsel dönüşüm heyecanı
Yeşildere'de kentsel dönüşüm heyecanı
Yeşildere'de kentsel dönüşüm heyecanı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yeşildere'de kentsel dönüşüm heyecanı - Son Dakika


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