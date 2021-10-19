"Yıldız Sarayı" kitabı tanıtıldı - Son Dakika

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Sultan II. Abdülhamid Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan "Yıldız Sarayı" kitabı tanıtıldı.

YTÜ Tarihi Hamam Etkinlik Salonu'nda kitabın tanıtımı amacıyla düzenlenen etkinliğe, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, YTÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz'ın yanı sıra çok sayıda akademisyen katıldı.

Prof. Dr. A. Melek Özyetgin, Prof. Dr. Vahdettin Engin ve Dr. Ayşe Ersay Yüksel'in yazarlığını yaptığı Yıldız Sarayı kitabı, sarayla ilgili bugüne kadar yazılmış en kapsamlı eser olma özelliği taşıyor.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, eserin ortaya çıkmasında emeği geçenleri tebrik ederek, "600 yıllık Osmanlı İmparatorluğu'nun ortaya koyduğu şehir ve medeniyetin bugüne yansıyan en görkemli ve dikkat çekici değerlerimizin başında, elbette Osmanlı İmparatorluğu'muzun sarayları geliyor. Osmanlı Devleti'ni yöneterek 3 kıtaya hakim olan kudretli padişahlarımızın yaşadıkları saraylar tarih boyunca merak ve ilgi konusu oldu." dedi.

Yıldız Sarayı'nın da ayrıcalıklı bir yere sahip olduğunu ifade eden Yavuz, hazırlanan kitabın Yıldız Sarayı'nın öneminin anlaşılmasına katkı sunacağını, II. Abdülhamit'in yönetim şeklini anlamak için de iyi bir fırsat olacağını düşündüğünü söyledi.

Yavuz, kitabın merhum Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'a ithaf edilmiş olmasının kendisini gururlandırdığını ifade ederek, uzun bir çalışmanın sonucu olarak kaleme alınan eserin ilim ve kültür dünyasında hayırlara ve yeni çalışmalara vesile olmasını diledi.

YTÜ Rektörü Tamer Yılmaz da eserin ciddi emeklerle ortaya çıktığına işaret ederek, YTÜ Sultan II. Abdülhamid Uygulama ve Araştırma Merkezi çalışanlarına teşekkürlerini iletti.

"Yıldız Sarayı" kitabı 5 yıllık bir çalışmanın ürünü

Eserin yazarlarından Prof. Dr. Vahdettin Engin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yıldız Sarayı" kitabının 5 yıllık bir çalışmanın ürünü olduğuna vurgu yaparak, "Arşiv vesikaları, haritalar ve Sultan Abdülhamit döneminden fotoğrafların hepsi bir arada olunca yoğun bir çalışma gerektirdi. Kitabın hazırlığını Prof. Dr. A. Melek Özyetgin'in müdürlüğünde Sultan II. Abdülhamid Uygulama ve Araştırma Merkezi üstlendi." dedi.

Eserde, Yıldız Sarayı'nın tarihini ve tarih içindeki gelişimini ele aldıklarını ifade eden Engin, Yıldız Sarayı'nın hem imparatorluğun yönetim merkezi hem de estetik mimarinin merkezi olduğunu anlattı.

Kitap, Yıldız Sarayı'nın asıl şekillenmesini tamamladığı II. Abdülhamit ve dönemi bağlamında değerlendiren, mimarlık ve sanat tarihi açısından özelliklerini veren disiplinler arası bakış açısıyla tüm yönlerini inceliyor.

Dönemin arşivlerinde şimdiye kadar yayımlanmamış saraya ait plan, çizim, kroki ve belgeler ile Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu'ndaki sarayın tüm eski fotoğraflarına bütünsel bir şekilde yer veren eser, 19. yüzyıl siyasi ve sosyal tarihi yanında Osmanlı kültür, mimarlık ve sanat tarihine de ışık tutuyor.