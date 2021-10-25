Yunanistan Değişim Hareketi Partisi Lideri Yenimata hayatını kaybetti - Son Dakika

Yunanistan Değişim Hareketi Partisi (KINAL) Lideri Fofi Yenimata 56 yaşında yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Thanos Plevris, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Yenimata'nın hayatını kaybettiğini duyurdu ve ailesine başsağlığı diledi.

2008'den bu yana mücadele verdiği kansere yenik düşen 3 çocuk annesi Yenimata'nın cenazesinin çarşamba günü yapılacak törenin ardından defnedileceği, çarşamba günü için ulusal yas ilan edildiği bildirildi.

Sağlık sorunları nedeniyle liderlik yarışından çekilmişti

Yenimata, ilk kez 2000'de milletvekili seçilmiş, siyasi kariyeri süresince Sağlık, Eğitim, İçişleri ve Milli Savunma bakanlıklarında bakan yardımcısı olarak görev yapmıştı.

Yunanistan'ın, defalarca iktidarda yer almış merkez sol partisi Panhelenik Sosyalist Hareket'in (PASOK) de dahil olduğu birleşik bir merkez sol parti olarak 2018'de kurulan KINAL'in başkanlığını yürüten Fofi Yenimata, iki hafta önce yaptığı açıklamada, sağlık sorunları nedeniyle KINAL'in liderlik yarışından çekildiğini açıklamıştı.

Aralık ayında düzenlenmesi beklenen başkanlık seçimlerindeki adaylardan birinin de eski Başbakan Yorgos Papandreou olduğu duyurulmuştu.