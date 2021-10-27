Üye Girişi
Zorlu hayat kurtarma görevlerine üniversite okurken hazırlanıyorlar - Son Dakika

Zorlu hayat kurtarma görevlerine üniversite okurken hazırlanıyorlar

27.10.2021 11:15

Iğdır Üniversitesinin sivil savunma ve itfaiyecilik bölümü öğrencileri, gelecekteki "hayat kurtarma" görevlerine sahada uygulamalı eğitimlerle hazırlanıyor.

Iğdır Üniversitesinin sivil savunma ve itfaiyecilik bölümü öğrencileri, gelecekteki "hayat kurtarma" görevlerine sahada uygulamalı eğitimlerle hazırlanıyor.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Iğdır Üniversitesi, afet ve acil durum eğitimi konusunda iş birliği yaptı.

Bu kapsamda üniversitenin sivil savunma ve itfaiyecilik bölümü öğrencilerine, AFAD tarafından kent merkezinde oluşturulan ve içinde hurda araçların, hafriyatların ve yangın tatbikatı yapılacak yerlerin de bulunduğu alanda "hayat kurtarma" eğitimi veriliyor.

Bir yandan okullarına devam ederken, bir yandan da AFAD'ın deneyimli personellerinden meslek inceliklerini öğrenen öğrenciler, şimdiden gelecekte yapacakları zorlu görevlere hazırlanıyor.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, AA muhabirine, son zamanlarda deprem, yangın ve sel gibi birçok afetin meydana geldiğini ve bu yüzden bu afetlere karşı eğitimin önemli olduğunu söyledi.

"Maruz kalacağımız afetlere karşı tedbir almamız lazım"

Özellikle son yıllarda küresel ısınmada ve karbonmonoksit gazı miktarında ciddi anlamda artış olduğunu ifade eden Alma, şöyle konuştu:

"Dünya çapında 1-2 oranında bir ısı artışı söz konusu olduğu ispatlandı. Aynı zamanda şu anda havadaki karbonmonoksit gazının miktarı 400 ppm'e çıktı. Aşağı yukarı 200 yıl önce 200 ppm'di. Bu hızla gittiği zaman 2100'lü yıllarda karbonmonoksit miktarı 700 ppm'e varacak, 700 ppm'de hiçbir canlı kalmayacak. Dolayısıyla kuraklığa ve doğal afetlere maruz kalacağımız muhakkaktır. Bu nedenle bazı zorunlu tedbirler almamız lazım."

Rektör Alma, üniversitede yeni açtıkları sivil savunma ve itfaiyecilik bölümünün bu yıl ilk mezunlarını verdiğini hatırlatarak, bu bölümdeki öğrencilerin teorik eğitimin yanında aldığı pratik eğitimin de önemine değindi.

Desteklerinden dolayı AFAD İl Müdürlüğüne teşekkür eden Alma, "AFAD'daki görevli arkadaşlar, hocamız gibi tavır takınmaktalar. Öğrencilerin uygulamalı eğitimi konusunda ekipman ve diğer yardımları da yapıyorlar. Temennimiz, afetlerin olmaması ama bizim bu anlamda tedbir almamız lazım." diye konuştu.

Öğrenciler haftada bir gün eğitimlerini pratiğe dökecek

AFAD İl Müdürü Bülent Zeğem ise İçişleri Bakanlığı tarafından 2021 yılının 'Afet Eğitim Yılı' ilan ediğini anımsattı.

Kurum olarak kentte AFAD gönüllüleri için arama-kurtarma eğitim ve tatbikat alanı oluşturduklarını dile getiren Zeğem, şunları kaydetti:

"Iğdır Üniversitesinden gelen talep doğrultusunda öğrencilerin burada pratik yapması adına haftada bir gün eğitim verilmesi için anlaştık. Yaptığımız protokol çerçevesinde üniversite öğrencilerine, öğretim görevlilerine, çalışanlarına ve ailelerine eğitim vermeyi amaçlıyoruz. Bunun yanı sıra, 'AFAD'da eğitimi almamış kimse kalmasın' sloganıyla hedefimiz Iğdır'da nüfusun yüzde 70'ine ulaşmaktır. Iğdır'da şu ana kadar 50 bin vatandaşımıza yüz yüze eğitim verdik, hedefimiz bu sayıyı 160 bine çıkarmaktır."

Zorlu hayat kurtarma görevlerine üniversite okurken hazırlanıyorlar
Zorlu hayat kurtarma görevlerine üniversite okurken hazırlanıyorlar
Zorlu hayat kurtarma görevlerine üniversite okurken hazırlanıyorlar
Zorlu hayat kurtarma görevlerine üniversite okurken hazırlanıyorlar

Üniversite, Rektör, Iğdır, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zorlu hayat kurtarma görevlerine üniversite okurken hazırlanıyorlar - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bolsonaro'nun 9 ayrı suçtan oluşan raporu parlamentoda onaylandı 12:34 Bolsonaro'nun 9 ayrı suçtan oluşan raporu parlamentoda onaylandı Işıl Reçber'den Özcan Deniz'e uyarı: En yumuşak geçişle bitir, kadını bitirme 12:29 Işıl Reçber'den Özcan Deniz'e uyarı: En yumuşak geçişle bitir, kadını bitirme TikTok'ta yaşanan olay kimilerine ilginç, kimilerine iğrenç geldi! Kendi sütünden yaptığı tereyağını kocasına yedirdi 12:08 TikTok'ta yaşanan olay kimilerine ilginç, kimilerine iğrenç geldi! Kendi sütünden yaptığı tereyağını kocasına yedirdi
Bakan Özer, hedeflerini anlattı! Zorunlu eğitim yaşı 5'e düşüyor! 12:02 Bakan Özer, hedeflerini anlattı! Zorunlu eğitim yaşı 5'e düşüyor! Kaan Yıldırım, Hadise sorusu karşısında neye uğradığı şaşırdı! Söyleşiyi bitirip salonu terk etti 11:35 Kaan Yıldırım, Hadise sorusu karşısında neye uğradığı şaşırdı! Söyleşiyi bitirip salonu terk etti Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden ile Kasım'da Glosgow'da görüşeceğiz 11:14 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden ile Kasım'da Glosgow'da görüşeceğiz
Bu kez sevindiren haber geldi! Benzine 25 kuruş indirim geliyor 10:43 Bu kez sevindiren haber geldi! Benzine 25 kuruş indirim geliyor Hastane odasında servet buldular! Yaşamını yitiren alzheimer hastası yatağının altına saklamış 10:31 Hastane odasında servet buldular! Yaşamını yitiren alzheimer hastası yatağının altına saklamış

Son Dakika Haberleri
12:31 Şebnem Şirin, erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü
12:29 Işıl Reçber'den Özcan Deniz'e uyarı: En yumuşak geçişle bitir, kadını bitirme
12:12 Son dakika! Altının gram fiyatı 545 lira seviyesinden alıcı buluyor
12:08 TikTok'ta yaşanan olay kimilerine ilginç, kimilerine iğrenç geldi! Kendi sütünden yaptığı tereyağını kocasına yedirdi
12:06 Fuhuş operasyonunda detaylar kan dondurdu! 18 yaşından küçük kızları asker eğlencesi ve düğünlere götürmüşler
12:01 Bakan Özer, hedeflerini anlattı! Zorunlu eğitim yaşı 5'e düşüyor!
11:46 Acun Ilıcalı, satın alacağı Hull City takımı için ne kadar ödeyecek? İşte yapılan anlaşmanın ayrıntıları
11:32 Son dakika hava durumu! İl il hava tahmin raporları
11:22 Gelecekten geldiğini söylen adamın anlattıkları korkuttu
11:14 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden ile Kasım'da Glosgow'da görüşeceğiz
Erdoğan'dan HDP ile hareket eden CHP'ye ağır sözler: Size Mustafa Kemal'in itleri dediler Erdoğan'dan HDP ile hareket eden CHP'ye ağır sözler: Size Mustafa Kemal'in itleri dediler         
12:44
Şebnem Şirin, erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü Şebnem Şirin, erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü         
12:31
Aşiretten yeni karar: Düğünlerde 50 bin liranın üzerinde altın takılmayacak Aşiretten yeni karar: Düğünlerde 50 bin liranın üzerinde altın takılmayacak         
12:17
Fuhuş operasyonunda detaylar kan dondurdu! 18 yaşından küçük kızları asker eğlencesi ve düğünlere götürmüşler Fuhuş operasyonunda detaylar kan dondurdu! 18 yaşından küçük kızları asker eğlencesi ve düğünlere götürmüşler         
12:06
Acun Ilıcalı, satın alacağı Hull City takımı için ne kadar ödeyecek? İşte yapılan anlaşmanın ayrıntıları Acun Ilıcalı, satın alacağı Hull City takımı için ne kadar ödeyecek? İşte yapılan anlaşmanın ayrıntıları         
11:47
Gelecekten geldiğini söylen adamın anlattıkları korkuttu Gelecekten geldiğini söylen adamın anlattıkları korkuttu         
11:23
Son Dakika! Erdoğan'dan Suriye-Irak tezkeresine Son Dakika! Erdoğan'dan Suriye-Irak tezkeresine "Hayır" oyu veren CHP ve HDP'ye tepki: Cibilliyetlerinin gereğini yaptılar         
11:06
Kulislerin konuştuğu o iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı Özgür Demirtaş Kulislerin konuştuğu o iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı Özgür Demirtaş         
10:33
Kur-an-ı Kerim sayfalarının konfeti yapılması skandalından sonra ilk açıklama yapıldı Kur-an-ı Kerim sayfalarının konfeti yapılması skandalından sonra ilk açıklama yapıldı         
10:18
Doktor adayları için kadavra bulmakta zorlanıyor! Fakülteler, 16 bin dolara yurt dışından ithal ediyor Doktor adayları için kadavra bulmakta zorlanıyor! Fakülteler, 16 bin dolara yurt dışından ithal ediyor         
09:49
Okuyan köy! 350 nüfuslu Zile'de 1 başbakan yardımcısı, orgeneral ve 20 tane profesör yetişti Okuyan köy! 350 nüfuslu Zile'de 1 başbakan yardımcısı, orgeneral ve 20 tane profesör yetişti         
09:41
Kendisini kedi sanan adam, annesi ve teyzesini öldürmekle suçlandığı mahkemede miyavladı Kendisini kedi sanan adam, annesi ve teyzesini öldürmekle suçlandığı mahkemede miyavladı         
09:39
Çin, dünyanın ilk çift koltuklu savaş uçağını üretti! İkinci pilot elektronik ekipmanı ve silahı kontrol edecek Çin, dünyanın ilk çift koltuklu savaş uçağını üretti! İkinci pilot elektronik ekipmanı ve silahı kontrol edecek         
09:30
Bennu Gerede'nin oğlundan olay poz! Sevgilisinin çırılçıplak halini paylaştı Bennu Gerede'nin oğlundan olay poz! Sevgilisinin çırılçıplak halini paylaştı         
23:26
EDHO'nun başlamadığını gören Demet Akalın nedenini Oktay Kaynarca'ya sordu! Aldığı yanıt krizin habercisi EDHO'nun başlamadığını gören Demet Akalın nedenini Oktay Kaynarca'ya sordu! Aldığı yanıt krizin habercisi         
23:05
Tanıtımı yapılıp yayınlanmayan EDHO'da büyük kriz! Son gelişme dizinin hayranlarını yıkacak Tanıtımı yapılıp yayınlanmayan EDHO'da büyük kriz! Son gelişme dizinin hayranlarını yıkacak         
21:33
Eşinin ihaneti sonrası canlı yayına katılan Berdan Mardini, çarpıcı açıklamalarda bulundu Eşinin ihaneti sonrası canlı yayına katılan Berdan Mardini, çarpıcı açıklamalarda bulundu         
15:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2021 12:50:21. #1.13#
SON DAKİKA: Zorlu hayat kurtarma görevlerine üniversite okurken hazırlanıyorlar - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement